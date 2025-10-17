¿Cómo puedo aprovechar los beneficios de la yerba mate para adelgazar?

La yerba mate, también conocida como yerba de los jesuitas o del Paraguay, es una planta nativa de climas subtropicales, húmedos y cálidos. En la actualidad, Corrientes y Misiones son los mayores productores y exportadores en el país.
El mate y la yerba mate no son simples colaciones y acompañamientos, forman parte de la rutina diaria, de las reuniones familiares, los momentos felices, no tan felices y los recuerdos que construimos a diario. En Argentina se consume mucho más mate que café, a toda hora, en todo lugar y sin importar quién lo cebe.
Es una bebida con muchísima historia y un origen milenario que se remonta a los pueblos guaraníes, quienes consumían esta yerba como medicina, bebida de culto o la intercambiaban como moneda de cambio.
Existen múltiples debates y misterios sobre la yerba, sus componentes, sus beneficios para la salud y su modo de consumo. Muchas personas prefieren las yerbas más suaves, otras personas se animan a los gustos más intensos, e incluso existen algunos amantes de la yerba mate saborizada.
Bajo ciertas condiciones, precauciones y medidas, la yerba mate puede utilizarse para bajar de peso y favorecer el tránsito intestinal. Es importante consultar siempre a un especialista al momento de realizar cualquier tipo de dieta y no implementar o eliminar alimentos del organismo sin antes tener una mirada profesional.
Según expertos: cómo se pueden aprovechar los beneficios de la yerba mate para adelgazar
La yerba mate contiene cafeína, un compuesto con propiedades termogénicas que aceleran el metabolismo, por ende, ayudan a adelgazar o bajar de peso progresivamente.
El mate, en su justa medida, favorece el vaciamiento gástrico y aumenta la saciedad, dos cualidades clave que generan sensación de saciedad al mismo tiempo que disminuyen la hinchazón.
Según lo explicado por la dietista Tatiana Zanin en la revista digital Tua Saúde, el consumo de yerba mate debe complementarse con una dieta equilibrada y actividad física regular.
Lo ideal es consumir hasta un litro y medio de mate al día para adelgazar de a poco y de forma saludable. Evita el azúcar y los edulcorantes en el mate y complementa con alimentos integrales, frutas, legumbres y proteínas magras.
Como cada cuerpo es único, chequea cómo te sientes y deja de consumir yerba en el caso de experimentar algún efecto, siempre consultado a un médico o nutricionista. No se recomienda el consumo para adelgazar en embarazadas y niños.
¿Qué ingredientes puedo añadir a la yerba mate para aumentar las propiedades?
- Jengibre: el jengibre en el mate proporciona un gusto picante y ácido. Además, aumenta los beneficios digestivos de la bebida.
- Limón: se pueden añadir cáscaras de limón en el mate para mejorar la digestión, la concentración y aumentar la energía.
- Tilo: la yerba mate combinada con el tilo, aporta beneficios relajantes, antiinflamatorios y mejora la digestión.