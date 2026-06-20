Cómo poner clavos en la pared sin tener que hacer perforaciones: un producto innovador

Para reemplazar los clásicos clavos, se pueden usar unos clavos adhesivos regulables y fáciles de colocar. Los clavos adhesivos de pared son una pequeña pieza que consta de dos partes: un soporte rectangular adhesivo y un clavo de metal que sale por el centro.

El clavo o tornillo de metal es regulable y ajustable a lo que deseas poner en la pared. La parte adhesiva tiene dos grandes ventajas: es transparente, por lo que el clavo pasa desapercibido, y es muy firme, por lo que se puede pegar en paredes, azulejos y muebles.

Son económicos y se pegan fácil a la pared.

El ajuste del clavo no sirve solo para amoldar el metal a lo que queremos colgar en la pared. Esta regulación también está pensada para soportar más o menos peso. Algunos soportan medio kilo y otros más de tres.

Los clavos adhesivos se compran en ferreterías, por internet o bazares. Vienen en paquetes de más de dos o se pueden comprar sueltos en algunas tiendas. Salen menos de $1000 cada uno y los packs de 20 suelen salir $15.000, dependiendo de la calidad y marca.

¿Cómo se pegan los clavos adhesivos en la pared de casa?

Para colocar los clavos adhesivos correctamente, primero hay que limpiar bien la pared o la superficie donde lo vamos a pegar. Se puede limpiar con un paño húmedo y se tiene que dejar secar sí o sí antes de colocar el adhesivo.

La pared tiene que estar bien limpia para que se peguen bien.

Cuando la pared está seca, retira el plástico trasero del adhesivo y coloca el clavo sobre la pared. Presiona por unos minutos para que quede firme y elimina las burbujas de aire. Deja que el pegamento repose antes de colgar algo.

Los clavos adhesivos son un gran producto para la casa porque no necesitan herramientas, se ajustan, resisten, son limpios y no dejan agujeros en la pared.