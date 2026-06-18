El peligro invisible de los imanes en la heladera: el motivo por el que los expertos recomiendan sacarlos

Pegar imanes ha sido, durante generaciones, una forma clásica de personalizar la heladera de tu casa. Pero a medida que la tecnología avanza, ciertas costumbres cotidianas empiezan a colisionar con la seguridad y el rendimiento técnico de estos dispositivos.
Hoy en día, una heladera de última generación es un electrodoméstico sumamente complejo, equipado con pantallas táctiles, paneles de control digitales, sensores de temperatura de alta precisión, asistentes virtuales e incluso conectividad a Internet. Cualquiera de estos avances puede ser vulnerado por un imán.
El peligro invisible de los imanes en la heladera
Al contrario de lo que se plantea, las heladeras convencionales de hace dos décadas eran, en esencia, cajas metálicas con un sistema mecánico de refrigeración aislado. En esos equipos, colocar decoraciones magnéticas no suponía ningún tipo de alteración.
Pero volviendo a los modelos de alta gama, hay que decir que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y diversos ingenieros tecnológicos sugieren extremar las precauciones.
Las advertencias se centran en que los campos magnéticos continuos, aunque sean de baja intensidad, pueden llegar a interferir con los delicados circuitos electrónicos que controlan las funciones de la heladera, causando algunos de los problemas que se muestran a continuación:
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Interferencia con sensores y pantallas: los imanes potentes o la acumulación excesiva de estos elementos cerca del panel electrónico pueden generar campos magnéticos que descalibran los sensores de apertura de puertas o las funciones táctiles.
Composición de los materiales: muchos recuerdos y adornos de cocina contienen aleaciones de hierro, acero inoxidable o metales pesados que multiplican el efecto sobre las superficies conductoras del aparato.
El peligro de los soportes pesados: se ha vuelto una tendencia colgar tablets o pizarras digitales mediante soportes magnéticos de gran potencia para leer recetas o mirar videos mientras se cocina.
Para garantizar la máxima seguridad de tu electrodoméstico inteligente, los especialistas aconsejan consultar siempre el manual de instrucciones provisto por el fabricante.
Consejos para alargar la vida útil de tu heladera moderna
- Sin calor directo: ubícala lejos de hornos, estufas o ventanas soleadas.
- Comida fría: no guardes alimentos calientes; espera a que se enfrién.
- Juntas limpias: limpia las gomas de las puertas para evitar fugas.
- Espacio trasero: deja 10 cm libres contra la pared para ventilar.
- No sobrecargar: llena hasta el 75% para que circule el aire.
- Grados justos: mantén la heladera a 3°C y el freezer a -18°C.