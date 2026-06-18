El peligro invisible de los imanes en la heladera: el motivo por el que los expertos recomiendan sacarlos

Pero volviendo a los modelos de alta gama, hay que decir que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y diversos ingenieros tecnológicos sugieren extremar las precauciones.

heladera, imanes

Las advertencias se centran en que los campos magnéticos continuos, aunque sean de baja intensidad, pueden llegar a interferir con los delicados circuitos electrónicos que controlan las funciones de la heladera, causando algunos de los problemas que se muestran a continuación:

Interferencia con sensores y pantallas: los imanes potentes o la acumulación excesiva de estos elementos cerca del panel electrónico pueden generar campos magnéticos que descalibran los sensores de apertura de puertas o las funciones táctiles.

Composición de los materiales: muchos recuerdos y adornos de cocina contienen aleaciones de hierro, acero inoxidable o metales pesados que multiplican el efecto sobre las superficies conductoras del aparato.

El peligro de los soportes pesados: se ha vuelto una tendencia colgar tablets o pizarras digitales mediante soportes magnéticos de gran potencia para leer recetas o mirar videos mientras se cocina.

Para garantizar la máxima seguridad de tu electrodoméstico inteligente, los especialistas aconsejan consultar siempre el manual de instrucciones provisto por el fabricante.

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