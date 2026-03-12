Cómo limpiar los cristales de los lentes para que queden impecables y sin rayones

Colocar una gota pequeña de detergente común (lavavajillas) en la yema de los dedos.

Frotar suavemente ambos lados de los cristales hasta generar una ligera espuma.

Pasar los lentes bajo el chorro de agua del grifo (agua corriente) para eliminar todo residuo de jabón y suciedad.

Utilizar un pañuelo de papel suave para secar, evitando servilletas de papel ásperas o papel de cocina que puedan rayar la superficie.

Un punto clave a tener en cuenta es la grasa acumulada en los bordes y ranuras de la montura. A menudo, los lentes parecen sucios poco después de limpiarlos porque la grasa acumulada en el marco se desplaza hacia el cristal.

Para solucionar esto, lo mejor es acudir a una óptica para una limpieza profesional periódica. En este proceso, los especialistas retiran los cristales para limpiar profundamente las ranuras internas, un servicio que muchas ópticas ofrecen sin cargo como parte de su atención postventa.

Limpiar anteojos Los cristales de los lentes y anteojos se ensucian todos los días.

Para prolongar la vida útil de los anteojos, se recomienda evitar a toda costa la limpieza con la ropa (que suele tener partículas de polvo abrasivas) y mantener siempre el estuche protector a mano para evitar que el polvo ambiental se asiente en los cristales.