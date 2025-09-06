Cómo hacer un abrillantador de pisos en casa y con ingredientes fáciles de conseguir

Lograr un piso brillante e impoluto es algo que muchas personas anhelan al momento de realizar la limpieza del hogar. Sin embargo, aplicar un producto erróneo puede llevarnos a crear una capa opaca en el piso.
Lograr un piso brillante e impoluto es algo que muchas personas anhelan al momento de realizar la limpieza del hogar. Sin embargo, aplicar un producto erróneo puede llevarnos a crear una capa opaca en el piso.
Es por ello que en el siguiente piso te enseñaremos a crear un brilla piso o abrillantador usando ingredientes fáciles de conseguir. A continuación el paso a paso.
Esta mezcla casera es ideal para pisos de mosaico, vinilo, o loseta. No se aconseja usar en madera o mármol, ya que puedes conseguir el efecto contrario: lucirán opacos y descuidados.
Materiales o ingredientes
Antes de realizar este brilla piso casero y de aplicarlo, te aconsejamos barrer o aspirar el piso para poder retirar el polvo y la tierra acumulada. Caso contrario, si no realizas este paso, cuando apliques el abrillantador, se formará una especie de pasta o barro en el piso y luego quedará opaco.
Una vez que todo el piso esté libre de polvo y tierra, te aconsejamos llenar el balde con agua caliente y bicarbonato de sodio. Espera a que el bicarbonato se disuelva por completo, y luego suma el vinagre.
Mezcla bien, incorpora el detergente y el suavizante de ropa. Moja el trapo o la mopa en la mezcla y comienza a limpiar los pisos. Si percibes que la mezcla se va poniendo negra o marrón, te aconsejamos tirar el agua y volver a prepararla.
Tus pisos no solo quedarán impecables, sino que además percibirás que huelen bien por mucho más tiempo. Lo mejor es repetir estos pasos 2 veces por semana y pronto comenzarás a ver que tus pisos están más brillantes.