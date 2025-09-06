Inicio Sociedad Pisos
Cómo hacer un abrillantador de pisos en casa y con ingredientes fáciles de conseguir

No hace falta tener un arsenal de productos de limpieza en casa para poder dejar los pisos brillantes e impecables

Paula Alonso
Usando 5 ingredientes que tienes en casa

Lograr un piso brillante e impoluto es algo que muchas personas anhelan al momento de realizar la limpieza del hogar. Sin embargo, aplicar un producto erróneo puede llevarnos a crear una capa opaca en el piso.

Es por ello que en el siguiente piso te enseñaremos a crear un brilla piso o abrillantador usando ingredientes fáciles de conseguir. A continuación el paso a paso.

¿Cómo crear un abrillantador de pisos casero?

Esta mezcla casera es ideal para pisos de mosaico, vinilo, o loseta. No se aconseja usar en madera o mármol, ya que puedes conseguir el efecto contrario: lucirán opacos y descuidados.

Limpiar piso
Usando pocos ingredientes, aprendé a hacer un brilla pisos casero.

Materiales o ingredientes

  • Media taza de vinagre blanco
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio
  • 1chorrito de detergente
  • Balde
  • Agua
  • Media taza de suavizante de ropa

Antes de realizar este brilla piso casero y de aplicarlo, te aconsejamos barrer o aspirar el piso para poder retirar el polvo y la tierra acumulada. Caso contrario, si no realizas este paso, cuando apliques el abrillantador, se formará una especie de pasta o barro en el piso y luego quedará opaco.

Piso
El agua caliente ayuda a remover la grasa y la suciedad adherida en el piso.

Una vez que todo el piso esté libre de polvo y tierra, te aconsejamos llenar el balde con agua caliente y bicarbonato de sodio. Espera a que el bicarbonato se disuelva por completo, y luego suma el vinagre.

Mezcla bien, incorpora el detergente y el suavizante de ropa. Moja el trapo o la mopa en la mezcla y comienza a limpiar los pisos. Si percibes que la mezcla se va poniendo negra o marrón, te aconsejamos tirar el agua y volver a prepararla.

Tus pisos no solo quedarán impecables, sino que además percibirás que huelen bien por mucho más tiempo. Lo mejor es repetir estos pasos 2 veces por semana y pronto comenzarás a ver que tus pisos están más brillantes.

