Cómo hacer un abrillantador de pisos en casa y con ingredientes fáciles de conseguir

Limpiar piso Usando pocos ingredientes, aprendé a hacer un brilla pisos casero.

Materiales o ingredientes

Media taza de vinagre blanco

1 cucharada de bicarbonato de sodio

1chorrito de detergente

Balde

Agua

Media taza de suavizante de ropa

Antes de realizar este brilla piso casero y de aplicarlo, te aconsejamos barrer o aspirar el piso para poder retirar el polvo y la tierra acumulada. Caso contrario, si no realizas este paso, cuando apliques el abrillantador, se formará una especie de pasta o barro en el piso y luego quedará opaco.

Piso El agua caliente ayuda a remover la grasa y la suciedad adherida en el piso.

Una vez que todo el piso esté libre de polvo y tierra, te aconsejamos llenar el balde con agua caliente y bicarbonato de sodio. Espera a que el bicarbonato se disuelva por completo, y luego suma el vinagre.

Mezcla bien, incorpora el detergente y el suavizante de ropa. Moja el trapo o la mopa en la mezcla y comienza a limpiar los pisos. Si percibes que la mezcla se va poniendo negra o marrón, te aconsejamos tirar el agua y volver a prepararla.

Tus pisos no solo quedarán impecables, sino que además percibirás que huelen bien por mucho más tiempo. Lo mejor es repetir estos pasos 2 veces por semana y pronto comenzarás a ver que tus pisos están más brillantes.