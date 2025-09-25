Cómo eliminar los pelos del resumidero del baño y que no vuelva a taparse

Baño hongos moho Los pelos atorados en el resumidero del baño causan mal olor.

Si bien el resumidero del baño se puede limpiar con productos químicos, los mismos pueden contener ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o ácido sulfúrico, los cuales, causan vapores tóxicos que pueden provocar intoxicación al ser inhalados.

Materiales

½ taza de vinagre blanco

½ taza de bicarbonato de sodio

Un litro de agua hirviendo

El primer paso es colocarte guantes, ya que de esta manera podrás proteger tus manos de la suciedad. Remueve la rejilla del baño (puedes ayudarte con una pinza, un destornillador, etc.) y despeja cualquier tipo de elemento plástico que actúe como obstrucción.

Comienza a quitar toda la suciedad que veas como bolas de cabello, suciedad, restos de jabón o shampoo, etc. A continuación, en un bol o recipiente realiza una mezcla con la media taza de bicarbonato de sodio y la media taza de vinagre. Combina bien los ingredientes y coloca en el desagüe. Deja reposar de 30 a 40 minutos.

Limpiar baño Una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre sirve para limpiar el baño.

El siguiente paso será verter agua hirviendo sobre el resumidero. Notarás que de inmediato se destapa al llevarse la suciedad y pelos. Además, le podrás decir adiós al mal olor.

Para que el resumidero o desagüe no vuelva a taparse, te aconsejamos colocar protectores, los cuales suelen adherirse con un poco de pegamento en los bordes, y de esta manera evitarás que los pelos ingresen en las cañerías.