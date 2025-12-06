Cómo eliminar el intenso olor a orina de gato cuando ya está muy impregnado en la casa

Cuando ciertas proteínas se concentran en los riñones de los felinos, el olor se vuelve más fuerte. Además, la alimentación y dieta del gato influyen notablemente en el olor de su orina y excremento.

El olor además cumple una función hormonal y biológica que se conoce como lenguaje químico. Una especie se comunica silenciosamente con los suyos por medio de estos olores. Estas señales se utilizan en cuestiones de marcaje, apareamiento y búsqueda de alimento.

Paso a paso: cómo eliminar el olor a orina de gato de la casa

Si el olor ya se impregnó en la casa, todavía estás a tiempo de eliminarlo. Debido a que los gatos suelen tener su caja de arena dentro del hogar, es normal que aparezca cada tanto una ola de fragancia desagradable, que a veces los habitantes ni notan por costumbre.

Para limpiar y eliminar el olor a orina de caso, lo primero y principal es absorber el pis con una toalla en cuanto detectes la mancha.

gato haciendo pis El vinagre también sirve para eliminar otros olores comunes de casa.

Luego coloca un limpiador preparado con agua y vinagre para remover la suciedad y aplica un poco de bicarbonato para absorber la humedad.

El vinagre desinfecta las manchas y neutraliza el olor, gracias a su contenido ácido. Ventila bien los espacios y coloca un ventilador para que fluya el aire tras realizar la limpieza.

Si tu gato orina en muchos ambientes de la casa sin motivo alguno y no usa su caja, es importante que consultes a un veterinario para controlar que todo esté bien con tu gato.

Con qué otros ingredientes puedo eliminar el olor a orina de gato

ingredientes para limpiar Escoge el ingrediente que tengas a mano y elimina el olor lo antes posible.