Cómo eliminar el intenso olor a orina de gato cuando ya está muy impregnado en la casa

Cuando pensamos en cosas desagradables y asquerosas de la vida cotidiana, una de ellas seguro tiene que ver con el olor. Existen muchísimos olores desagradables que forman parte del día a día, muchos de ellos no se pueden controlar y otros pueden evitarse con algunos ingredientes.
¿Por qué la orina de gato tiene tanto olor? Este olor es probablemente uno de los más intensos cuando se trata de mascotas, sobre todo porque perdura, se impregna en la casa y no desaparece.
El olor a pis de gato está compuesto por urea, ácido úrico y otras sustancias. Cuando las bacterias presentes en la orina descomponen la urea, se genera amoniaco, mercaptanos y felinina, compuestos que producen ese olor característico como de zorrino.
Cuando ciertas proteínas se concentran en los riñones de los felinos, el olor se vuelve más fuerte. Además, la alimentación y dieta del gato influyen notablemente en el olor de su orina y excremento.
El olor además cumple una función hormonal y biológica que se conoce como lenguaje químico. Una especie se comunica silenciosamente con los suyos por medio de estos olores. Estas señales se utilizan en cuestiones de marcaje, apareamiento y búsqueda de alimento.
Paso a paso: cómo eliminar el olor a orina de gato de la casa
Si el olor ya se impregnó en la casa, todavía estás a tiempo de eliminarlo. Debido a que los gatos suelen tener su caja de arena dentro del hogar, es normal que aparezca cada tanto una ola de fragancia desagradable, que a veces los habitantes ni notan por costumbre.
Para limpiar y eliminar el olor a orina de caso, lo primero y principal es absorber el pis con una toalla en cuanto detectes la mancha.
Luego coloca un limpiador preparado con agua y vinagre para remover la suciedad y aplica un poco de bicarbonato para absorber la humedad.
El vinagre desinfecta las manchas y neutraliza el olor, gracias a su contenido ácido. Ventila bien los espacios y coloca un ventilador para que fluya el aire tras realizar la limpieza.
Si tu gato orina en muchos ambientes de la casa sin motivo alguno y no usa su caja, es importante que consultes a un veterinario para controlar que todo esté bien con tu gato.
Con qué otros ingredientes puedo eliminar el olor a orina de gato
- Con un poco de café molido puedes neutralizar el olor a orina de gato y absorber la humedad.
- El agua oxigenada también es muy efectiva en estos casos. Puedes mezclarla con jabón líquido y bicarbonato de sodio para potenciar la limpieza.
- Existen algunos limpiadores enzimáticos, diseñados para eliminar el olor a pis de gato que desintegran las moléculas de la orina. Puedes conseguirlo en una veterinaria.