Hay un capítulo del libro "El cuento de la criada" donde se presumen bebés que son producto de abusos. Esto se da en el marco de una reunión que celebra "la fertilidad". Mientras tanto, en el fondo, las madres de esos niños solo observan sin poder decir nada.
Como en 'El cuento de la criada': presumen a bebés que son producto de abusos
En Perú se ha desatado una ola de críticas hacia "La casa del Padre", un albergue que recibe a niñas que han sido víctimas de abusos sexuales
Sin embargo, estoy mientiendo. Esto no ocurre tal cual en "El cuento de la criada", sino que sucede en nuestra realidad. Existe un refugio evangélico llamado "La Casa del Padre", el cual cuenta con varias sedes al rededor del mundo.
En una de sus sedes en Perú, este refugio fue denunciado por la Red de Sobrevivientes Perú, ya que percibieron que más de 10 niñas embarazadas escaparon del refugio a lo largo de los años, en un contexto marcado por violencia física y psicológica, así como por la presunta participación de un trabajador en posibles actos de violencia sexual.
¿Qué dice la denuncia realizada por la Red de Sobrevivientes Perú?
La denuncia explica que la atención a las menores en este refugio estaba condicionada al cumplimiento de exigencias religiosas de la iglesia evangélica vinculada al albergue, lo que constituye violencia espiritual, al instrumentalizar la fe de niñas en situación de extrema vulnerabilidad.
Desde la Red de Sobrevivientes de Perú exigieron a las autoridades de aquel país establecer responsabilidades penales de los fundadores del refugio, entre ellos la congresista Milagros Jáuregui y su esposo Guillermo Aguayo, así como de los directivos, psicólogos del albergue y de las funcionarias del Ministerio de la Mujer encargadas de la supervisión del local.
Además, se remarcó en la denuncia que estas situaciones solo consiguen una revictimización de las niñas, donde no solo se vulneran sus derechos fundamentales, sino que les genera nuevos traumas tras haber sobrevivido a violencia sexual.
Incluso en varias ocasiones, desde La casa del Padre han organizado conferencias de prensa donde se muestra no solo a las madres (menores de edad), sino también a los bebes que tienen, como si fueran una especie de premio.
Mientras tanto, el albergue ha restringido sus redes sociales y evitado pronunciamientos públicos, la Red de Sobrevivientes Perú advirtió que seguirá vigilante del desarrollo de las acciones fiscales y administrativas. "Estaremos atentos a cada paso del Ministerio Público, siempre buscando justicia, sanidad y prevención", concluye el pronunciamiento firmado en Lima el 16 de febrero de 2026.