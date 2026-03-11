Como en 'El cuento de la criada': presumen a bebés que son producto de abusos

¿Qué dice la denuncia realizada por la Red de Sobrevivientes Perú?

La denuncia explica que la atención a las menores en este refugio estaba condicionada al cumplimiento de exigencias religiosas de la iglesia evangélica vinculada al albergue, lo que constituye violencia espiritual, al instrumentalizar la fe de niñas en situación de extrema vulnerabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sobrevive_peru/status/2023453802389492029&partner=&hide_thread=false El comunicado sobre el Refugio La Casa del Padre también puede ser leído en nuestra web para mayor facilidad. https://t.co/gNjvXqBnAg pic.twitter.com/xAZ5vh6un0 — Red de Sobrevivientes Perú (@sobrevive_peru) February 16, 2026

Desde la Red de Sobrevivientes de Perú exigieron a las autoridades de aquel país establecer responsabilidades penales de los fundadores del refugio, entre ellos la congresista Milagros Jáuregui y su esposo Guillermo Aguayo, así como de los directivos, psicólogos del albergue y de las funcionarias del Ministerio de la Mujer encargadas de la supervisión del local.

Además, se remarcó en la denuncia que estas situaciones solo consiguen una revictimización de las niñas, donde no solo se vulneran sus derechos fundamentales, sino que les genera nuevos traumas tras haber sobrevivido a violencia sexual.

Incluso en varias ocasiones, desde La casa del Padre han organizado conferencias de prensa donde se muestra no solo a las madres (menores de edad), sino también a los bebes que tienen, como si fueran una especie de premio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sobrevive_peru/status/2023410561820905930&partner=&hide_thread=false Comunicado de la Red de Sobrevivientes Perú sobre el caso Refugio La Casa del Padre.

(pueden leerlo también en nuestro Facebook Red de Sobrevivientes Perú) pic.twitter.com/bK5DWtpppn — Red de Sobrevivientes Perú (@sobrevive_peru) February 16, 2026

Mientras tanto, el albergue ha restringido sus redes sociales y evitado pronunciamientos públicos, la Red de Sobrevivientes Perú advirtió que seguirá vigilante del desarrollo de las acciones fiscales y administrativas. "Estaremos atentos a cada paso del Ministerio Público, siempre buscando justicia, sanidad y prevención", concluye el pronunciamiento firmado en Lima el 16 de febrero de 2026.