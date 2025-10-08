Cómo desinfectar la mochila del inodoro para que no junte olor feo, sarro y hongos

Tanque inodoro Para poder limpiar el tanque o mochila del inodoro, el mismo debe estar vacío.

El siguiente paso será colocar en un envase o botella con atomizador 2 tazas de vinagre blanco. Rocía todo el vinagre en las paredes internas del tanque o mochila del inodoro. Deja reposar el vinagre por al menos una par de horas.

A continuación, si percibes que las paredes internas del tanque siguen muy oscuras, te aconsejamos tallarlas con un cepillo y un poco más de vinagre. Te aconsejamos tallar con un poco más de fuerza en las esquinas o juntas, ya que es en estos sitios donde más sarro y suciedad se acumula. Enjuaga el tanque y quita el seguro de la llave para que vuelva a llenarse.

Inodoro El tanque del inodoro puede limpiarse con un poco de vinagre.

El próximo paso será colocar en el tanque o mochila alguna bolita de bicarbonato de sodio o algún limpiador líquido (de la marca que prefieras). En cuanto a la parte externa del inodoro, te aconsejamos primero enjuagarlo con agua calienta para remover restos de polvo, pelos, etc.

El siguiente paso será limpiar el inodoro con el producto que prefieras. Algunos usuarios de las redes sociales recomiendan hacerlo con detergente, mientras que otros prefieren usar el CIF crema blanco. Para finalizar te aconsejamos rociar el interior con un poco de lavandina en gel y dejarla reposar por un par de minutos antes de tirar la cadena nuevamente.