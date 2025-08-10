Inicio Sociedad Dolor
Secreto revelado

Cómo aliviar el dolor muscular sin dejar la actividad física, según entrenadores

No es necesario frenar con la actividad física para aliviar el dolor muscular provocado por el entrenamiento intenso. Descubre qué hacer en tal caso

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
El dolor muscular provocado por la actividad física puede aliviarse de múltiples formas

A todas las personas les ha pasado el hecho de comenzar una actividad física o retomar luego de mucho tiempo y sentir un gran dolor muscular. Si bien se cree que una de las soluciones para aliviarlo es la de reducir el ejercicio, lo cierto es que hay otros caminos para tomar.

El enfoque recomendado invita a mantener la actividad física, aunque con ejercicios suaves y aprovechando los días de descanso para mejorar la movilidad y aliviar los dolores mencionados.

Cómo aliviar el dolor muscular sin dejar la actividad física

Los entrenadores siempre dicen que hay distintas estrategias para cumplir con estos objetivos. Uno de ellos es el de la movilidad y los estiramientos, que pueden ser realizados con elementos como los rodillos.

Aplicar hielo para reducir la inflamación en las primeras 24-72 horas después del ejercicio es otra de las soluciones a este problema. Luego, deberás alternar con el calor para aumentar el flujo sanguíneo y la recuperación.

En casos de dolor intenso, se pueden considerar analgésicos como ibuprofeno o paracetamol, pero evitando el uso prolongado para no interferir con la recuperación muscular.

Básicamente, a la hora de realizar una actividad física intensa, se recomienda no parar y realizar ejercicios como caminar o nadar, lo que ayuda a promover la recuperación.

Siempre es válido recordar que, a la hora de hacer ejercicio, es conveniente realizar un calentamiento adecuado antes de cada entrenamiento y enfriamiento después, incluyendo estiramientos suaves, puede ayudar a prevenir lesiones y reducir el dolor muscular.

Así debe ser la rutina de estiramiento para eliminar el dolor muscular

Una rutina de estiramientos efectiva para aliviar el dolor muscular puede incluir estiramientos dinámicos para calentar y estiramientos estáticos para elongar los músculos.

Es importante comenzar con un calentamiento ligero, realizar estiramientos suaves y evitar el rebote, mantener cada estiramiento durante unos 30 segundos y repetir de 2 a 4 veces por lado antes y después de la actividad física.

