Cómo aliviar el dolor muscular sin dejar la actividad física, según entrenadores

Aplicar hielo para reducir la inflamación en las primeras 24-72 horas después del ejercicio es otra de las soluciones a este problema. Luego, deberás alternar con el calor para aumentar el flujo sanguíneo y la recuperación.

En casos de dolor intenso, se pueden considerar analgésicos como ibuprofeno o paracetamol, pero evitando el uso prolongado para no interferir con la recuperación muscular.

Básicamente, a la hora de realizar una actividad física intensa, se recomienda no parar y realizar ejercicios como caminar o nadar, lo que ayuda a promover la recuperación.

actividad fisica, dolor muscular

Siempre es válido recordar que, a la hora de hacer ejercicio, es conveniente realizar un calentamiento adecuado antes de cada entrenamiento y enfriamiento después, incluyendo estiramientos suaves, puede ayudar a prevenir lesiones y reducir el dolor muscular.

Así debe ser la rutina de estiramiento para eliminar el dolor muscular

Una rutina de estiramientos efectiva para aliviar el dolor muscular puede incluir estiramientos dinámicos para calentar y estiramientos estáticos para elongar los músculos.

Es importante comenzar con un calentamiento ligero, realizar estiramientos suaves y evitar el rebote, mantener cada estiramiento durante unos 30 segundos y repetir de 2 a 4 veces por lado antes y después de la actividad física.