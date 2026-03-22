Cómo ablandar la carne del asado usando un poco de yogur: truco de parrilleros

Por su parte, el calcio activa las enzimas naturales presentes en las fibras musculares, acelerando el proceso de maduración y logrando una terneza inigualable en el asado.

La duda principal de muchas personas radica en si el yogur natural tiene la capacidad de cambiar el sabor de la carne del asado, y la respuesta es no.

asado-parrilla-carne

Al entrar en contacto con el calor intenso de las brasas, los restos del lácteo se caramelizan y desaparecen, dejando una costra dorada perfecta sin alterar el gusto original de la vaca.

Paso a paso: cómo ablandar la carne del asado con yogur

Para implementar este truco de expertos, no necesitás ser un chef profesional. Solo seguí estos pasos: