Cómo ablandar la carne del asado usando un poco de yogur: truco de parrilleros

Ya sea por la calidad de la pieza o por el tipo de fibra, encontrarse con una carne dura es el temor de cualquier asador. Sin embargo, lo cierto es que existen diferentes trucos caseros para llevar a cabo y deshacerte de este tipo de problema.
Aunque no lo parezca, el yogur natural es un excelente elemento para ablandar la carne del asado, actuando de una manera sutíl y efectiva ante el uso de otros elementos.
Por qué funciona el yogur en la parrilla
El secreto de este truco reside en dos componentes clave: el ácido láctico y el calcio. Mientras que los ácidos cítricos pueden "cocinar" la superficie de la carne y dejarla con una textura gomosa si nos pasamos de tiempo, el ácido láctico del yogur descompone las proteínas de forma gradual.
Por su parte, el calcio activa las enzimas naturales presentes en las fibras musculares, acelerando el proceso de maduración y logrando una terneza inigualable en el asado.
La duda principal de muchas personas radica en si el yogur natural tiene la capacidad de cambiar el sabor de la carne del asado, y la respuesta es no.
Al entrar en contacto con el calor intenso de las brasas, los restos del lácteo se caramelizan y desaparecen, dejando una costra dorada perfecta sin alterar el gusto original de la vaca.
Paso a paso: cómo ablandar la carne del asado con yogur
Para implementar este truco de expertos, no necesitás ser un chef profesional. Solo seguí estos pasos:
- Elección del producto: es fundamental usar yogur natural, sin azúcar y sin saborizantes.
- El marinado: colocá el corte de carne (funciona de maravilla con el vacío, el matambre o la entraña) en un recipiente y cubrilo con una fina capa de yogur. Podés sumarle especias como pimienta negra o ajo para potenciar el sabor.
- Tiempo de espera: dejá reposar en la heladera entre 2 y 4 horas. Si el corte es muy grueso, podés extenderlo hasta 8 horas.
- Al fuego: antes de llevarlo al asado, retirá el exceso de yogur con una servilleta de papel o simplemente con la mano. No es necesario lavarlo.