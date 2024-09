Comenzó un nuevo paro de pilotos en Aerolíneas Argentinas con cancelación de vuelos en todo el país

partidas canceladas.jpg La web oficial de Aeropuertos Argentina informa los vuelos cancelados y demorados, desde y hacia Mendoza.

Reclamo de los pilotos

El anuncio por parte del gremio se realizó a través de la red social X, puntualizando que “ante la evidente falta de voluntad por parte de Aerolíneas Argentinas para avanzar en una recomposición salarial que se ajuste a los indicadores inflacionarios, vamos a profundizar las medidas de acción gremial”.

Vuelos de Aerolineas cancelados1.jpeg Hace una semana también hubo paro de Aerolíneas que afectó el normal funcionamiento del aeropuerto local.

“Hemos sido pacientes, hemos dialogado, pero la empresa como única respuesta al conflicto envía a los/las pilotos un panfleto que intenta romper la unidad colectiva de sus trabajadores. Son momentos críticos que requieren serenidad, llevar adelante una estrategia basada en la potencia y fortaleza que da la unidad del grupo”, agregan en el comunicado.

Y concluyen señalando que “es vergonzoso el nivel salarial al que nos han llevado. No caigamos en su juego. Tenemos experiencia en este tipo de conflictos, y unidos lo vamos a transitar una vez más. El paro se realizará el viernes 06 de septiembre, de 5 a 14 horas, en los vuelos saliendo de AEP y EZE”.

Por su parte, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) se pliega a la medida de fuerza de este viernes con "paros parciales", según indicaron. Y emitieron un instructivo para sus afiliados respecto a la actitud que deben asumir entre las 5 y las 14. Les piden, entre otras cosas, no realizar ninguna actividad de vuelo durante el período del paro. Este gremio que conduce Juan Pablo Brey aclaró que la medida provocará "demoras y cancelaciones" del servicio.

La palabra de Aerolíneas Argentinas

Desde la empresa estatal Aerolíneas Argentinas estaban a la expectativa de los resultados de este nuevo paro gremial y emitieron un comunicado donde destacan los logros fiscales de la compañía y denuncian las "conductas abusivas" de los sindicatos.

"Esta semana dimos por terminado el núcleo de lo que fue la medida de gestión más importante del año: el programa de retiros voluntarios y de acuerdos prejubilatorios", anunciaron.

Y detallaron: "Gracias al esfuerzo de todas las áreas, y a los más de 1.500 colaboradores que decidieron buscar otras oportunidades, vamos a concluir el año con una nómina cercana a los 10.400 empleados, un 13% menos que la de fines de 2023. Esta cifra nos ubica en indicadores muy similares a los de otros competidores de la industria, un logro inmenso para Aerolíneas Argentinas", consideraron.

Vuelos Aerolíneas récord.jpg El objetivo de Aerolíneas Argentinas es reducir a la mitad el déficit anual que tuvo la empresa estatal en 2023.

"Pero este no es el único hito que logramos en este tiempo. Durante el primer semestre redujimos en más de un 70% el déficit operativo, de U$S 272 a U$S 79 millones. Solamente durante julio generamos una ganancia genuina de más de U$S 20 millones. La última temporada de invierno en la que el resultado operativo fue positivo fue la de 2017", añadieron.

Aerolíneas Argentinas quiere reducir a la mitad el déficit del 2023

El comunicado de Aerolíneas Argentinas concluyó en que "esto demuestra que nuestro trabajo está rindiendo sus frutos, y reafirma nuestro objetivo de reducir el déficit anual a la mitad del de 2023".

"Si lo logramos, no va a haber motivos para celebrar. Pero sí vamos a demostrarle a la industria y a la sociedad argentina que estamos en la senda correcta para corregir el rumbo de la compañía. Medidas como la cancelación de rutas deficitarias y el relanzamiento de los vuelos nocturnos prueban que sabemos reaccionar rápidamente para buscar nuevas oportunidades", justificaron desde la aerolínea de bandera.

