Javier Milei cierra en Mendoza el foro de analistas financieros, políticos y referentes económicos del país

indexación. El organismo que conduce Federico Sturzenegger presentó el nuevo sistema. Ya hay bancos anotados. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En la mañana se espera la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien abrirá los paneles de esta jornada con la temática: Integración Social y Seguridad. Al mediodía está programada la participación del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La participación en este foro es de alto perfil y el ingreso tiene un costo de $1 millón, incluyendo un acompañante.

Patricia Bullrich Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia (6).jpeg La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Encuentro fugaz entre el presidente y el gobernador Alfredo Cornejo

Fuentes del Gobierno de Mendoza indicaron que la disertación del gobernador Alfredo Cornejo se movió al mediodía para que pudiera coincidir en una reunión con Javier Milei. Según indicaron, habrá una charla improvisada que podría producirse antes de la intervención del Presidente.

Además confirmaron que Cornejo irá a recibir al mandatario nacional al aeropuerto El Plumerillo cerca de las 18.

Funcionarios de La Libertad Avanza, el partido de Milei, desconocían si se haría algún tipo de reunión, luego de los choques internos y las fracturas que produjo la salida de la exreferente del espacio, Lourdes Arrieta. Aunque sí se precisó que la visita de Milei será breve y luego retornará a Buenos Aires.

Arrieta denunció que fue preparada la visita a los represores de la última dictadura militar y que todo se hizo sin la venia del Presidente. Sin embargo, el propio Milei se encargó de justificar la expulsión de la mendocina del partido y del bloque.

Javier Milei y Alfredo Cornejo.JPG Milei y Cornejo, entre la cordialidad y cierta distancia.

El cronograma completo de la segunda jornada del IAEF en Mendoza

09 a 09.30 Integración Social y Seguridad

Patricia Bullrich - Ministra de Seguridad de la Nación -

09.30 a 10.10 Integración Productiva Industria, Campo, Conocimiento

Juan Balbin - Miembro del Consejo Consultivo - CREA

Sebastian Mocorrea - Presidente - Argencon

Martin Rappallini - Presidente de la Unión Industrial - Provincia de Buenos Aires

10.10 a 10.40 Integración empresa sindicato

Cristian Jerónimo - Secretario General del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la Rep. Argentina. Secretario de la Secretaría de Salud Laboral de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (C.G.T.) -

Gerardo Martínez - Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT - Secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA)

10.40 a 11.10 Coffee-break - Networking11:10 a 11:50Integración federal: diversificación productiva y exportadora

Carlos Banacloy - Ministro de Desarrollo Económico y Productivo - Río Negro

Pedro Dellarosa - Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - Provincia de Córdoba.

Roberto García Moritán - Ministro de Desarrollo Económico - Ciudad de Buenos Aires

Rodolfo Vargas Arizu - Ministro de Producción - Mendoza

11.50 a 11.55 Argentinos exitosos en el Mundo

Agostina Pechi - Managing Director - Head of EM and Commodities Local Sales and Latin America Structured Credit Sales at Goldman Sachs -

11.55 a 12.30 Integración tecnológica. Cómo la tecnología nos puede ayudar

Agustin Bellido - CEO - IBM

Agustina Fainguersch - Managing Director, Spanish-Speaking Latin America & Miami de Meta - Facebook

María Laura García - Presidenta y Fundadora Global News Group - Autora de El Desafío Digital

12.30 a 13 Desarrollo de las Provincias en la próxima década

Alfredo Cornejo - Gobernador - Provincia de Mendoza

Rolando Figueroa - Gobernador - Provincia de Neuquén

13 a 15 Almuerzo de Trabajo

Pablo Quirno - Secretario de Finanzas -

15 a 15.30 Liderazgos para la integración

Ignacio Bartolomé - CEO - Grupo Don Mario

Amalia Saenz - Country Manager & SVP Corporate Affairs - Lake Resources

Javier Milei apuntó contra Mauricio Macri.jpg Javier Milei, presidente de la nación cerrará el foro económico en Mendoza.

15 a 15.35 Argentinos exitosos en el Mundo

Silvana Tenreyro - Profesora de Economía en la London School of Economics y miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra -

15.35 a 16.05 Integración y valores

Santiago Kovadloff - Filósofo -

Miguel Zonnaras - Presidente - Georgalos

16.05 a 16.45 Integración regional: oportunidades de crecimiento y desarrollo

Santiago Bausili - Presidente - Banco Central de la República Argentina

Julio Velarde - Presidente - Banco Central de Reserva del Perú

16.45 a 16.50 Argentinos exitosos en el Mundo

Jorge Mandelbaum - Ex Presidente de CIPPEC

17.15 a 18 Integración con los demás actores de la sociedad civil

Vicente Campenni - Vicepresidente - INVAP

Juan Ignacio Maquieyra - Director Ejecutivo - TECHO Argentina

Sergio Torres - Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -

- Networking 18 a 18.30 Implementación de la desregulación, reforma y transformación del Estado

Federico Sturzenegger - Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina -

18.30 a 18.45 Palabras del Presidente del Comité Organizador

Pablo De Gregorio - Presidente del Comité Organizador -

18. 45 a 19 Conclusiones - Cambiar para Integrar

Esteban Bullrich - Fundación Esteban Bullrich -

19 Ceremonia de Cierre con la Presencia del Presidente de la Nación Argentina

Javier Milei - Presidente de la Nación Argentina -