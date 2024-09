Ulpiano Suarez vaticinó que con las inversiones privadas en la Ciudad se crearán 9.500 empleos

►TE PUEDE INTERESAR: Ulpiano Suarez le respondió a Luis Caputo tras una crítica por el orden fiscal en las municipalidades

Ulpiano Suarez.1JPG.JPG Ulpiano Suarez volvió a hablar del plan de inversiones para la Ciudad de Mendoza.

Ulpiano Suarez destacó el crecimiento de inversiones en la Ciudad de Mendoza

El jefe comunal citadino contó que “hoy, la Ciudad se encuentra frente al mayor nivel de inversión privada desde su refundación post terremoto de 1861. En total, tomando como referencia las construcciones que están en curso, las aprobadas próximas a iniciar, una estimación para la segunda etapa de Estación Mendoza y otras que están en procesos de revisión, es posible hablar de un plan de inversión privada sobre el sector de construcción con una proyección de 500.000 m2 de constructibilidad, con la consecuente creación de 9.500 empleos, y un impacto positivo para la economía provincial".

"Este proceso de inversión -continuó- consolida a la Ciudad sobre una base de planificación y articulación armónica público-privada”.

La clase política no ha sido capaz de dar respuestas a la ciudadanía, en primer lugar porque no ha tenido la dosis necesaria de empatía y escucha activa, aspectos fundamentales para llevar adelante gobiernos responsables, eficientes y transparentes. En este escenario, desde Mendoza en general, y, desde la Ciudad en particular, siento que hemos sido capaces de generar un contraste, no sin dificultades, con estas condiciones nacionales

Exposición de Ulpiano Suarez.JPG La audiencia de la primera jornada del encuentro de ejecutivos que abrió este jueves Ulpiano Suarez.

Ulpiano Suarez afirmó que si a la Argentina le va bien, a Mendoza le irá mejor

En otro momento de su discurso de apertura Ulpiano indicó: "Precisamos que el país se estabilice, para que florezca el crédito productivo, se reactive el turismo, crezcan las inversiones privadas y se fortalezca el consumo en base a la mejora del ingreso de los trabajadores y el alza en la competitividad de nuestras actividades económicas. Además de dejar atrás la inflación y recuperar la estabilidad, necesitamos un país en marcha, necesitamos comenzar a transitar la senda del crecimiento, porque tenemos claro que cuando a la Argentina le va bien, a Mendoza le va aún mejor. Porque también sabemos que los esfuerzos que estamos haciendo todos los argentinos en el marco de las actuales reformas, no deben caer en saco roto, porque sentimos que no hay lugar para nuevas frustraciones”

Finalmente aseveró: “Quiero poner en valor el trabajo y el esfuerzo del gobernador Alfredo Cornejo y su equipo, a quienes acompañamos en la visión de abrir nuevos horizontes productivos para Mendoza, a partir del desarrollo de la actividad minera, la ejecución de proyectos generadores de energía, la potenciación de nuestro sector hidrocarburífero, en especial el sector de Vaca Muerta mendocina con los recursos no convencionales, y, por supuesto, el apoyo a las actividades productivas vinculadas a la agroindustria, la vitivinicultura, la tecnología, la metalmecánica y el turismo receptivo”.