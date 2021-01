Clientes de una constructora reclaman respuestas por retrasos en las obras

Aída contó que la compañía publicita por las redes sus ofertas y que "en Facebook ofrecían la construcción de piletas". Dice que "vino a mi casa un vendedor, acompañado por un supervisor, sacaron medidas y pasaron un presupuesto. Yo cancelé el total el 25 de septiembre, porque había que cancelar todo antes de que comenzaran el trabajo, y quedaron en comenzar el 13 de noviembre, pero nunca aparecieron".

Aída sostuvo que los clientes que se encuentran en la misma condición que ella son muchos, "entre 150 y 200", algunos de los cuales se concentraron en la puerta de las oficinas de la empresa, en José Vicente Zapata 145, el jueves a la mañana. "Hay gente de todos lados: Godoy Cruz, Luján, Rivadavia, San Martín, Medrano...".

"Muchos les han mandado cartas documento, que la empresa ha contestado diciendo que las demoras se deben por razones de la pandemia y que los van a volver a citar, para acordar", dijo la mujer, quien además acotó que "muchos hemos hecho la denuncia virtual en la Justicia. Algunas recayeron en la Fiscalía 1, como fue el caso mío, y otras en la Fiscalía 3".

Según Aída Goldsack la empresa "ahora quiere renegociar los contratos y actualizar los precios, pero mi contrato dice ´cancelación total´".

"Somos una familia de trabajo"

"Todos saben que, por la pandemia, hubo escasez de ladrillos, de cemento, de hierro. A esa gente que ha cancelado los trabajos, les digo: si, me he atrasado, pero las voy a construir", dijo Juan Navarro, el presidente de Constructora Andalucía, y acotó que "hay gente anotadas antes que ellas a las que ya las hemos entregado, incluso poniendo plata la empresa. Mi abogado está contactándolas para buscar una solución y que nos den tiempo".

Con respecto a quienes han contratado a la empresa pero no habían cancelado el total de los trabajos, Navarro dijo que habrá que acordar ajustes entre las partes. "Hay una realidad, el país no lo estoy manejando yo. Las piletas en octubre salían $470.000, en noviembre $750.000 y en diciembre se fueron a $1.300.000. Hoy están en $1.600.000". Entonces sostuvo que los clientes que no cancelaron en su momento y "no firmaron el contrato, solo una solicitud de compra", tendrán que sentarse a negociar el ajuste en el precio.

Además Navarro afirmó que "estamos trabajando, estamos construyendo" y que, más allá de los retrasos, continúan trabajando, a pesar de que reconoció que el conflicto con los clientes que reclaman, le ha generado algunos problemas financieros.