"Alumnos y docentes tuvieron que adaptarse en tiempo récord a nuevas formas de impartir y recibir conocimientos. Sin embargo, no todos pudieron acceder a las herramientas que este gran desafío implicaba. El no poder seguir el ritmo que imponía la virtualidad, comenzó a generar desigualdad. Y esto es lo que no debería repetirse este año", detallan en un comunicado.

"Es por ello que si la situación epidemiológica lo permite, las escuelas de Mendoza deben volver a la presencialidad, o tal como lo ha planteado recientemente el gobierno local, implementar un mix de presencialidad y virtualidad" remarca la entidad.

Para esto nos basamos en la información oficial sobre el estado sanitario provincial, en la cantidad de actividades que están funcionando con sus respectivos protocolos, pero sobre todo en el gran trabajo que ha desarrollado el sector de la salud y en el comportamiento que ha tenido la población en general.

Por su parte la Sociedad Argentina de Pediatría también hizo su aporte: "Es indiscutible que la escuela es fundamental para el desarrollo y el bienestar de las niños, niñas y adolescentes, no sólo para la adquisición de conocimientos sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales, el cuidado de aspectos nutricionales, de la salud y la realización de la actividad física".

La entidad tiene claro que la vacunación recién está comenzando pero se muestran optimistas respecto a los resultados.

"Abierta prácticamente toda la economía, queda ahora el enorme desafío de atender la educación porque sin educación y formación, lo otro es imposible. Sino ¿cómo generaríamos los profesionales que nos hacen falta para tener salud, empleo y oportunidades de crecimiento?", subrayan.

Antes, en Mendoza había sido la Cámara de Librerías de Mendoza, que preside Gustavo Fernández, la que había salido a pedir por la normalización de la vida escolar. En esa oportunidad tu titular sostuvo que: "se fundamenta el pedido en la necesidad de dar impulso a los comercios de los rubros que aglutina la Cámara (Librerías, Papelerías, Jugueterías y Afines), previendo la temporada de venta de útiles escolares 2020/2021, que habitualmente se inicia en los meses próximos"

A nivel nacional la Sociedad Argentina de Pediatría también hizo incapié en la necesidad de que los chicos puedan retomar la normalidad de la vida escolar su bienestar psicológico y emocional.