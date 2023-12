Ciudad evalúa sumar un hotel al polo gastronómico que construirá en el ex hogar San Vicente de Paul

En este sentido, dijo que perfectamente puede convivir la identidad fundacional de la zona con los nuevos aires de la arquitectura y los servicios modernos.

San vicente de Paul deterioro 1.jpg Los pocos vestigios que quedan del antiguo hogar de ancianos. Foto: gentileza Municipalidad de Capital

Por este motivo, y además por lo amplio del terreno –posee 5.600 m2, casi ocupa una manzana entera ubicada entre las calles Alberdi, Ituzaingo, Urquiza y Pedro Del Castillo- el secretario de Ambiente de Capital aseveró que se pueden sumar restaurantes, espacios de co-working y para realizar actividades culturales, y hasta un hotel.

Además, sostuvo que dentro del predio hay pulmones verdes, que se pueden convertir en jardines.

Hay que tener en cuenta que el ex San Vicente de Paul está junto al parque O´Higgins y eso le aporta un valor agregado.

San vicente de Paul jardín.jpg Uno de los jardines que posee el ex hogar de ancianos San Vicente de Paul. Foto: gentileza municipalidad de Capital

El Colegio de Arquitectos revisará los proyectos

Acerca de quiénes serán los encargados de revisar y evaluar los proyectos que se presenten para el ex hogar San Vicente de Paul, Fermani explicó que en esta tarea se trabaja con el Colegio de Arquitectos.

Estos profesionales serán los encargados recibir las iniciativas y evaluar su viabilidad, tanto desde lo técnico como desde lo económico. Las ideas empezarán a recepcionarse en marzo.

En este sentido, agregó que lo que el municipio busca es generar emprendimientos que articulen lo público y lo privado.

San vicente de Paul deterioro 2.jpg Tristeza y deterioro. Así se ve hoy lo que quedó del antiguo hogar de ancianos. Foto: gentileza Municipalidad de Capital

Preservación histórica del edificio

Consultado acerca de si va a hacer falta demoler el edificio viejo, porque las condiciones en las que se encuentra no pueden ser aprovechadas, Fermani aseguró que no hace falta demolerlo por completo. No obstante, en estos meses anteriores al lanzamiento del concurso, se va a realizar un relevamiento de las condiciones generales de la construcción.

Además, explicó que dentro del ex asilo hay hasta una capilla, que se pretende conservar, por su valor histórico.

san vicente de Paul.jpg Una vieja capilla se levanta dentro del predio del ex hogar de ancianos San Vicente de Paul. Pretenden conservarla. Foto: gentileza Municipalidad de Mendoza

Por otra parte, este espacio –como todos los que rodean a la Plaza del Área Fundacional- pueden ser afectados a excavaciones arqueológicas, considerando que en estos terrenos se levantaba la Mendoza antigua, que casi completamente destruida luego del terremoto de 1861.

Al respecto, dijo que eventualmente podrían realizarse excavaciones, pero que esto no significa que no se pueda realizar el emprendimiento.