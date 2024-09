Chris Hemsworth y Orlando Bloom usan la misma terapia para mejorar la circulación: de qué se trata.

El actor que interpreta a Thor y quien encarnó el papel de Will Turner son dos personalidades famosas que se mantienen en la mejor forma para estar listos para cualquier proyecto cinematográfico para el que sean llamados. Entre todos los hábitos saludables que Chris Hemsworth y Orlando Bloom llevan a cabo, se encuentra la terapia llamada crioterapia.

Esta terapia es un método que sirve para congelar el tejido y que así sea destruido; claramente, se trata de un tratamiento indicado para la eliminación de lesiones cutáneas superficiales. Aunque sea una cuestión superficial, suele requerir anestesia local porque produce escozor y quemazón.

En lo que refiere al procedimiento con el que se lleva a cabo esta terapia de frío, existen diferentes formas. Una de ellas consiste en la aplicación de frío extremo con nitrógeno líquido con un spray pulverizado y la duración es entre uno o dos minutos.

La otra manera de realizar esta terapia llamada crioterapia es con inmersiones en agua dentro de una bañera. La temperatura de la misma es entre 8 y 15 grados; asimismo, el tiempo de duración varía entre 10 y 20 minutos aproximadamente.

En el caso de Chris Hemsworth y Orlando Bloom, utilizan la crioterapia para reducir la inflamación, aliviar el dolor y mejorar la circulación de la sangre de sus cuerpos tras las escenas de acción que graban o los intensos entrenamientos que realizan.

