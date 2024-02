Chicos mendocinos participaron en un caótico torneo de ajedrez en CABA con desmayos por el golpe de calor

comunicado FADA.jpg El comunicado que envió Federación Argentina de Ajedrez (FADA) para explicar la suspensión del evento.

Jerónimo Curi es profesor de ajedrez del Club Mendoza de Regatas y viajó con los ocho chicos mendocinos, algunos acompañados también por familiares. Los pequeños no sólo no pudieron terminar el torneo, sino que en medio del caos que se generó porque, "las condiciones no estaban dadas para la competencia" -tal y como lo dice el comunicado de FADA- todavía no se sabe cuándo van a recibir la devolución del dinero abonado para la inscripción.

Qué pasó con el tornejo de ajedrez fallido

El profesor de ajedrez de Regatas contó que en la instancia de inscripciones, se les informó que el torneo se realizaría en las instalaciones del CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) ubicado en el barrio de Núñez, en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)