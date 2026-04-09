Chau macetas: la razón por la que todos están pasando sus plantas de interior a damajuanas con agua

plantas en damajuana (1) Dale vida a tu hogar con damajuanas y plantas de interior.

Chau macetas: las plantas de interior ahora se usan en damajuanas y con agua

La realidad es que las plantas, sobre todo las de interior se lucen de otra forma cuando estan en vidrio, ya sean botellas, frascos, vasos o la famosa damajuana. Por eso, es una moda que se esta volviendo a usar entre quienes viven en departamentos o lugares pequeños y quieren decorar su casa con estilo.

Sin embargo, quienes no saben tanto de jardinería es necesario que sepan que no cualquier planta de interior soporta estar la 24 horas del día en contacto con el agua. Además de que requieren ciertos cuidados, sobre todo para evitar la propagación de mosquitos. Así que te damos alguna ayudita.

En este caso, las plantas que puedes usar son las siguientes:

plantas en damajuana (3) El boom de las plantas en el agua, sobre todo en una damajuana ha ganado terreno en el mundo de la jardinería.

Plantas aromáticas a tu gusto. Son ideales para mantener el agua y siempre van en algún rincón luminoso de tu casa.

aromáticas a tu gusto. Son ideales para mantener el agua y siempre van en algún rincón luminoso de tu casa. Bambú: además de resistir a la humedad, es ideal para ponerla en lugares poco comunes de la casa, por ejemplo el baño.

Tradescantia: su color morado característico regalan una estética única a los interiores del hogar, siempre y cuando sus raíces estén sumergias y a una buena luz del día.

Costilla de Adán: planta resistente e ideal para interiors porque solo debes rociar sus hojas para que mantenga ese color que da brillo a cualquier espacio.

Por último debes tener en cuenta que es fundamental que no se estanque el agua, nutrir las plantas de interior regularmente por la falta de tierra y controlar siempre el nivel del agua, es decir, que la raíz esté sumergida.