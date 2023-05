Celina Fares, doctora en Historia, investigó la transformación de las ideas políticas en Mendoza

"La idea fue explicar algo que no comprendía en mi juventud, en plena dictadura militar, cuando llegué a la Facultad de Filosofía y Letras: por qué un grupo de profesores de derecha que habían tenido vínculo con mi padre terminaron rompiendo con la derecha. Había versiones distintas: la familiar y la que yo estudiaba en Filosofía y Letras, pero no coincidían. Entonces, decidí emprender mi propia investigación". "La idea fue explicar algo que no comprendía en mi juventud, en plena dictadura militar, cuando llegué a la Facultad de Filosofía y Letras: por qué un grupo de profesores de derecha que habían tenido vínculo con mi padre terminaron rompiendo con la derecha. Había versiones distintas: la familiar y la que yo estudiaba en Filosofía y Letras, pero no coincidían. Entonces, decidí emprender mi propia investigación".

Celina Fares (3).jpeg Celina Fares, Doctora en Historia y mendocina. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Las Derechas y la Historia en Mendoza

- ¿Hubieras querido ser periodista?

- Me hubiera encantado.

- ¿Cómo aplica la Historia a este tipo de revisiones?

- La incidencia de enseñar Historia es a largo plazo, tiene que ver cómo pensar el pasado para llegar al presente. Este es un trabajo que me llevó gran parte de mi vida. Me dediqué a revisar e interpretar mi propio pasado con herramientas históricas para dar una explicación disciplinada.

- Contame de tu trabajo..

- Este tema lo tenía siempre en mente y decidí empezarlo cuando hice un curso de Historiografía con Fernando Devoto, historiador cuya tesis fue sobre los nacionalismos del año ´30 y especialista en Historiografía. Su obra fue muy reveladora para mí y entonces me atreví a pensar eso mismo para Mendoza.

"Mirar los nacionalismos en Mendoza después de la caída del peronismo hasta el onganiato, un tema que no ha sido abordado por la Historiografía porque el nacionalismo siempre se refiere a los años 30 y a los golpes militares, Después, el peronismo absorbió todo y se trabajó sobre el peronismo, el antiperonismo e izquierdas" "Mirar los nacionalismos en Mendoza después de la caída del peronismo hasta el onganiato, un tema que no ha sido abordado por la Historiografía porque el nacionalismo siempre se refiere a los años 30 y a los golpes militares, Después, el peronismo absorbió todo y se trabajó sobre el peronismo, el antiperonismo e izquierdas"

Las páginas del Tiempo de Cuyo que su padre había dirigido fueron herramientas indispensables. Pero sólo algunas.

-Contame algunas de las conclusiones a las que arribaste...

- Los largos años `60 fue una época de transformación de las ideas políticas porque, al estar proscripto el peronismo, todos debieron reposicionarse. Me dediqué a investigar a los nacionalismos en Mendoza, puntualmente ese grupo de profesores de la UNCuyo que rompieron con la derecha.

Celina Fares (4).jpeg La Doctora en Historia Celina Fares en su ámbito de trabajo. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

"Estudiar el itinerario de los profesores de Historia que yo había tenido fue difícil de abordar. Para la época del bicentenario tomé los artículos periodísticos vinculados a la Historia y pude desandar a ese abanico de profesionales que escribían; tras una instancia de investigación en Sevilla, establecí una relación entre los profesores historiadores de Filosofía y Letras y la Universidad de Sevilla, que era un núcleo muy fuerte del franquismo" "Estudiar el itinerario de los profesores de Historia que yo había tenido fue difícil de abordar. Para la época del bicentenario tomé los artículos periodísticos vinculados a la Historia y pude desandar a ese abanico de profesionales que escribían; tras una instancia de investigación en Sevilla, establecí una relación entre los profesores historiadores de Filosofía y Letras y la Universidad de Sevilla, que era un núcleo muy fuerte del franquismo"

- Es interesante la llegada a Mendoza de docentes europeos...

- Con el Congreso de Filosofía del '49 que organizó el peronismo vinieron católicos españoles, una tanda de hispanistas fuertes que fueron contratados por la Facultad y que formaron el nucleo de católicos pedagogos que años después formó la UCA. Otro grupo más reaccionario llegó desde Francia porque entendían la religión solo como una posibilidad de reacción contra el marxismo pero en el fondo eran más facistas menos religiosos

"A través del diario Tiempo de Cuyo puede advertirse cómo en determinados temas relevantes se produjo un cambio hacia el tercermundismo: uno de esos hechos relevantes fue la guerra por el canal de Suez; otro, la invasión a Hungría y la experiencia china de un grupo de personas, entre otras mi padre" "A través del diario Tiempo de Cuyo puede advertirse cómo en determinados temas relevantes se produjo un cambio hacia el tercermundismo: uno de esos hechos relevantes fue la guerra por el canal de Suez; otro, la invasión a Hungría y la experiencia china de un grupo de personas, entre otras mi padre"

- ¿Cómo fue esa experiencia para él?

- Mi padre fue invitado a la China comunista de Mao junto con otras personas y volvió fascinado porque le pareció que ese modelo chino era la alternativa. Eso lo llevó a separarse de ese grupo de nacionalistas. No vio contradicción entre marxismo y catolicismo. Fue importante ese fenómeno de católicos que viraron hacia la izquierda.

"Mi padre tuvo fuertes vínculos con José María Llorens, sacerdote jesuita que había sido su director espiritual, y que organizaba el barrio San Martín. El diario apoyó ese movimiento del catolicismo de ir a los pobres para sacarlos de la pobreza" "Mi padre tuvo fuertes vínculos con José María Llorens, sacerdote jesuita que había sido su director espiritual, y que organizaba el barrio San Martín. El diario apoyó ese movimiento del catolicismo de ir a los pobres para sacarlos de la pobreza"

"La comunidad mendocina no estaba acostumbrada a tratar ciertos temas y aparecen imágenes distintas de la Mendoza conservadora, como la huelga universitaria del 56, que reaccionó contra la proscripción del peronismo y todo lo que se consideraba autoritario" "La comunidad mendocina no estaba acostumbrada a tratar ciertos temas y aparecen imágenes distintas de la Mendoza conservadora, como la huelga universitaria del 56, que reaccionó contra la proscripción del peronismo y todo lo que se consideraba autoritario"

Seminario en la UNCuyo

Durante mayo y junio se desarrollará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo un seminario acerca de Las Derechas, a cargo de Celina Fares y Ernesto Bohoslavsky.

Un libro sobre Las Derechas en el Siglo XX

La obra de Celina Fares y Fernanda Beigel fue presentada por Fernando Quesada en Ciencias Políticas de la UNCuyo.

Fue coordinada por Bohoslavsky, Echeverría y Vicente.

