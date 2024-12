Cecilia Corradetti, de Diario UNO, recibió el premio Adepa por una inspiradora historia de superación en Mendoza

Embed

Cecilia, periodista de Diario UNO desde noviembre de este año, trabajó previamente en Los Andes, donde fue publicada esta historia el pasado 17 de abril. En sus 30 años de experiencia en gráfica se desempeñó para diversos diarios, entre ellos La Nación, Infobae, La Nueva Provincia, La Brújula 24, Tiempo de San Juan, ADN País y NOVA.

Cecilia Corradetti2.jpg

Es el segundo año consecutivo que profesionales de este medio son reconocidos por Adepa. En 2023, Analía Doña, periodista y abogada, recibió el primer premio en la categoría Periodismo Judicial por su trabajo "Las ocho mujeres que tienen en sus manos la suerte de un peligroso capo narco".

Benita.jpg

Este año, el reconocimiento recae en la historia de Benita, nacida el 21 de marzo de 1935. Como alumna del CEBJA 3-065 “Fortín 25 de Mayo”, Benita agradece especialmente a su maestra, Mónica Martínez, por enseñarle a leer y escribir. “En mis tiempos no había escuelas cerca, éramos muy pobres. Mi vida fue sufrida, tuve una infancia triste”, expresó en la nota publicada en abril.

premiados.jpg El cierre, con los premiados en distintas categorías Gentileza Adepa

“Hoy me siento valorada, pero el dolor profundo en mi corazón por haber sido llamada analfabeta e ignorante no se me irá hasta que me muera”, reflexionó.

Más de 1.600 trabajos y 70 jurados

Los premios Adepa al Periodismo reconocen la excelencia profesional de periodistas, reporteros gráficos, dibujantes, editores y diseñadores de todo el país. Desde hace 35 años, el certamen destaca las mejores producciones periodísticas de medios impresos y digitales de Argentina.

En esta edición participaron 986 profesionales, con un total de 1.617 trabajos divididos en 23 categorías. Además, se incorporó por primera vez la categoría “Política Internacional”.

Durante el acto, José Claudio Escribano, presidente de la Comisión de Premios de Adepa, destacó que las notas distinguidas cumplieron con las exigencias de los jurados, quienes actuaron con profesionalismo, honestidad e independencia. “Han sido jueces que actuaron según su libre conciencia y sin otra ley que la del profesionalismo que esperamos de los tribunales de la República”, señaló.

Escribano repasó también las temáticas premiadas, que abarcaron desde investigaciones judiciales, como "El hombre araña y su red de contactos", hasta reportajes internacionales como "Los muertos de Putin" o análisis sobre el grooming y los negociados en la impresión de votos.

En otro momento de su discurso, Escribano reflexionó sobre los desafíos actuales de la industria de medios: “La revolución tecnológica ha alterado viejas categorías del orden político, social y cultural, pero a veces actuamos como si nada estuviera cambiando”. Al cierre, hizo un llamado a defender el trabajo de los periodistas: “No somos influencers ni ejercemos el arte de la publicidad. Nuestro rol es fundamental para la democracia republicana y la cultura”.

El evento, conducido por la periodista Débora Plager, contó con la presencia de directivos de Adepa, representantes de medios, instituciones auspiciantes, autoridades de la UCA y periodistas de todo el país.