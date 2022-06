Las ocho mujeres que tienen en sus manos la suerte de un peligroso capo narco

En el estrado, la presidenta del tribunal María Paula Marisi y sus colegas juezas Gretel Diamante y Eliana Rattá. A la derecha de ellas ocupa su banca Ana Paula Zavattieri, la secretaria de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza, quien se ocupará de certificar todo lo actuado.

justicia federal caso narcotráfico Raúl Bressi 9.jpg Ocho mujeres en la sala del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza. A la izquierda, la auxiliar fiscal Abihaggle y la fiscal general André. Al frente, de izquierda a derecha: Zavattieri (secretaria), Diamante (jueza), Marisi (jueza) y Rattá (jueza). A la derecha, la defensora oficial Duranti y la coadyudante Alfano. Cristian Lozano/UNO

La sola presencia de estas ocho mujeres en la sala de debate marcó un hecho histórico en la Justicia Federal de Mendoza. Serán ellas, las que lograron romper el techo de cristal, quienes tengan en sus manos la suerte del imputado y su presunta banda.

Ocho mujeres y una charla que esperó por años

En la oficina de la fiscal María Gloria André está todo listo para el encuentro. Son nueve las sillas. Ocho para ellas y una para mí. Falta poco más de media hora para aquella audiencia, la segunda del juicio oral a Bressi, y una a una empiezan a llegar las abogadas.

La conversación fluye como si desde hace tiempo tuvieran ganas de contar las experiencias vividas en años de pasillos por los federales. Yo disfruto y trato de absorber como una esponja cada instante para reflejarlos en estas palabras de la mejor manera posible.

justicia federal caso narcotráfico Raúl Bressi 1.jpg Las juezas Eliana Rattá y Gretel Diamante, de San Juan y San Luis, que integran el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza. A la derecha, María Gloria André, fiscal ante dicho tribunal y subrogante del Nº1. Cristian Lozano/UNO

Hubo un antes y un después en la Justicia Federal con la llegada de los concursos, coinciden especialmente las de mayor antigüedad en tribunales, André y Duranti. Fue entonces, cuando el amiguismo debió dejarse de lado - al menos oficialmente- para pasar a valorarse, por sobre todo, la capacidad de quienes apostaban por un cargo de mayor jerarquía.

De a poco se empezaron a ver más mujeres en las salas de debate y las oficinas de los Federales. Con calificaciones de excelencia pudieron inclinar la balanza. Y es que claro, los antecedentes también juegan su papel y por aquellos años, allá hacia fines y comienzos de los 2000, era aún más dificultoso que ahora para mujeres -especialmente para las madres- acceder a cursos, maestrías, posgrados, horas de docencia y publicaciones que pudieran sumar puntaje.

Los hacían, claro, porque "sin antecedentes es imposible acceder" pero no se podía cursar a distancia y dejar la familia un par de días a la semana para perfeccionarse no era una opción que estuviera "bien vista".

Ellas, las André, las Duranti y las Diamante fueron pioneras que abrieron camino para que hoy, aquellas que accedieron a ser magistradas hace tres o cuatro años, sientan menos o nulas trabas.

justicia federal caso narcotráfico Raúl Bressi 4.jpg La jueza María Paula Marisi, presidenta del tribunal en la causa por narcotráfico contra Bressi. Cecilia Alfano (defensora coadyuvante) y Andrea Marisa Duranti (defensora pública oficial). Cristian Lozano/UNO

El detrás de escena de la foto

Que por primera vez sean todas mujeres las protagonistas del debate es la muestra viva de un largo camino que afrontaron tiempo atrás y que aún transitan pensando en las que vienen por delante.

Y nada fue casualidad. Claro está que hasta allí llegaron por capacidad y talento, pero también por entereza. Para mujeres como éstas, temáticas como el narcotráfico, secuestros extorsivos o lavado de dinero son moneda corriente.

"No le andamos escapando a las responsabilidades. Todas tenemos en común la valentía", dice Gretel Diamante, la jueza de Cámara del Tribunal Oral Federal de San Luis que llegó a Mendoza para integrar este tribunal particular que juzgará una nueva causa narco.

Los titulares del TOC Federal Nº2 en el que recayó el caso son tres hombres: Héctor Cortés, Roberto Nacif y Pablo Salinas. Los tres se excusaron por diversas razones, objetivas en un caso, subjetivas en los otros dos.

La Cámara Federal de Casación Penal designó, por sorteo, al juez del Tribunal Oral Nº 1 Alejandro Piña, pero éste también se excusó. Así llegaron los turnos de María Paula Marisi, también jueza del TOC Federal Nº 1 de Mendoza, y las juezas Diamante, de San Luis y Eliana Rattá, del Tribunal Oral Federal de San Juan.

El acusado las recusó, pero ellas decidieron mantenerse en la labor para la cual fueron asignadas. Incluso también fue en algún momento contra su propia defensora, pero finalmente la terminó aceptando.

justicia federal caso narcotráfico Raúl Bressi 8.jpg Marisi, jueza del TOC Federal Nº1, integrando el TOC Federal Nº 2 en esta causa por narcotráfico. Cristian Lozano/UNO

Denuncias y amenazas son también naturales para estas mujeres. El riesgo está latente, mucho más cuando hay poderosos detrás de causas en las que se afectan intereses patrimoniales.

Tan es así que hasta alguna tuvo que andar con custodia a cuestas hace unos años. "Lo primero que uno se pregunta es cómo explicarle a una hija de 11 años que su madre (y por ende ella) tendrá que andar con custodia para todos lados", recuerda una de las ocho. Pero los hijos son sabios, las conocen en el barro y saben perfectamente que de él no se van a salir.

"Uno no registra el peligro porque si no no se puede seguir", aporta otra de las participantes de la charla, que recuerda cuando un imputado en una causa de narcotráfico, que estaba con domiciliaria, la esperó escondido detrás de un árbol a la salida de los Tribunales Federales de calle España. "Eran pasadas las 21".

"Nunca tuve miedo ni lo tengo, pero ese día, por primera vez, tomé conciencia del riesgo al que nos enfrentamos", dice. "Uno termina naturalizando las amenazas y subestimando lo que hay detrás", aporta su colega.

10 años de cambio y progreso femenino en la Justicia Federal

Que le ponen el cuerpo al trabajo, de eso no hay dudas. "Ser un 100 en el laburo y un 100 en la casa se logra (o se intenta) a costa del cuerpo", dice la jueza María Paula Marisi, que dejó su Junín (Buenos Aires) natal hace 15 años para brindarse a nuevos desafíos en Mendoza.

De aquellos 2007 o 2009, cuando entraron las de más antigüedad, al 2019, cuando fueron nombradas las últimas juezas, hubo un cambio rotundo en la Justicia Federal argentina. Cómo será que hasta a la ministra de la Corte Carmen Argibay tuvo que bancarse que le dijeran "buen día, señora" cuando a sus colegas les decían "buen día, doctor".

De todas maneras, dicen, "lo que vemos hoy en esta oficina no es la realidad del Poder Judicial. Cuando se acerca el vértice, la posibilidad de acceso es menor". Los 'codazos' aparecen y te lo hacen sentir. Ahora sí, en las segundas líneas, "donde la entrega es absoluta", sí son mayoría las mujeres.

"No sentí nunca que mi calidad de mujer fuera una dificultad para llegar. Lo que nos cuesta más es el día a día, no el trabajo en sí", afirma la jueza Marisi.

Y cuando hablamos de día a día, hablamos de la casa, de la familia, de los hijos, del que la nena vaya con un disfraz de dama antigua al día siguiente a la escuela cuando son las 22 y estás resolviendo un secuestro.

De salir del juzgado, preparar el almuerzo, volver al juzgado, salir para llevar a los hijos a inglés o a deporte, preparar la cena, que todos se bañen y cuando cayó la noche recién volver a sentarte a trabajar desde casa. O al revés, arrancar a las 4 o 5 para que las horas del día alcancen. Y en el medio estudiar, escribir alguna publicación, rendir para algún doctorado o concursar para seguir ascendiendo.

Ése es el día a día al que estas ocho mujeres, madres todas, hacen referencia cuando se dice que en general "nos cuesta más".

justicia federal caso narcotráfico Raúl Bressi 3.jpg La fiscal André y la auxiliar fiscal y secretaria María Eugenia Abihaggle escuchan atentamente a la secretaria Ana Paula Zavattieri. Cristian Lozano/UNO

¿Nosotras nos ponemos una presión extra encima? Sí, claro. Quizás las generaciones venideras no la tengan. Hoy, por cómo somos, por cómo son los demás, por cómo está parada la sociedad, no nos permitimos flaquear nunca. No nos permitimos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Pero entonces se posterga hasta la salud para no dejar de cumplir. "Y no podemos generalizar, pero no pasa lo mismo con los varones", coinciden por lo bajo.

Entonces, cuando pasan hechos como éste -el histórico momento en el que las mujeres coparon la sala- "uno piensa en todos los que están y estuvieron al lado nuestro para que estemos aquí", dice la sanjuanina Eliana Rattá, que es la primera jueza mujer designada en el Poder Judicial Federal de San Juan.

Y sí. Todavía son pocas en el fuero, pero "está naciendo una camaradería entre nosotras que hace que nos potenciemos", advierte Rattá.

Se hicieron las 10.30. Es hora de dejar la charla y pasar a la acción. Arriba esperan los imputados y los testigos. El momento de las anécdotas, de las risas y de las fotos terminó.

Antecedentes de cada una de estas mujeres líderes en la Justicia Federal

