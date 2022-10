Casa Vigil está entre los mejores 25 restaurantes del mundo, según TripAdvisor

De esta forma, los usuarios pueden consultar las impresiones de visitantes y clientes que han estado en estos lugares antes que ellos para conocer cómo es el sitio, cuáles son los precios y qué recomiendan los visitantes. Y, además, también pueden añadir sus propias opiniones y puntuar los negocios del uno al cinco.

Desde el reconocido portal contactaron al fundador del espacio Alejandro Vigil comunicándole: “Les escribo para felicitarlos por haber sido seleccionados “Best of the Best 2022” entre los top 25 mejores restaurantes del mundo”.

alejandro vigil3.jpg El enólogo Alejandro Vigil es el creador de restorán Casa Vigil. Foto: Martín Pravata

Basándose en estas reseñas y puntuaciones de los clientes, TripAdvisor genera un ranking de popularidad de los diferentes negocios que ayuda a los negocios mejor puntuados a ganar visibilidad y, por lo tanto, potenciales clientes.

Tras el reconocimiento, María Sance, directora de Universo Vigil, expresó: “Para todo el equipo de Casa Vigil representa una profunda emoción recibir este reconocimiento. Todos los que hacemos esto, día a día, con pasión y con amor, estamos muy felices. Cuando iniciamos en 2015 éramos muy poquitos y hoy llega este gran premio. Este es un emprendimiento familiar, de cocina de producto, con el que buscamos mostrar la enogastronomía mendocina a todo aquel que nos visita”.

No es la primera vez que Casa Vigil, ubicado en calle Videla Aranda al 7.008 de Maipú, es reconocido por Tripadvisor. Precisamente en 2019 y luego de una selección de lugares gastronómicos de todo el país, el restaurante había sido elegido como el mejor de Mendoza.

Además de restorán calificado el espacio se ha convertido en un centro cultural y gastronómico de Mendoza. En varias oportunidades el restorán sirvió para hacer muestras de arte pontenciando una dupla potente entre el mundo artístico y el gastronómico. En abril de este año se realizó una muestra de uno de los pintores contemporáneos más importantes del país, el artista mendocino Antonio Sarelli que coincidiendo con su cumpleaños número 85 quiso celebrar esta fecha exponiendo sus pinturas junto a su hija, la escultora Rebeca Sarelli.

Referencia gastronómica

También se ha convertido en una referencia gastronómica latinoamericana. Por el restorán han pasado los chefs más renombrados de la cocina de la región. En mayo se hizo el "Encuentro Latinoamericano de Gastronomía", con la élite de los mejores cocineros, estuvo Juan Gaffuri del Four Season Buenos Aires; Gastón Acurio, de Perú y el colombiano Harry Sasson.

