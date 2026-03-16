En el vasto canon de William Shakespeare, existen tragedias que nos conmueven como" Hamlet" y comedias que nos divierten, pero hay una obra en particular que despierta una fascinación casi detectivesca: Cardenio. Conocida como la "obra perdida" del Bardo de Avon, esta pieza representa el eslabón perdido entre la literatura isabelina y la cumbre de las letras hispanas.
Cardenio, la obra de William Shakespeare cuyo manuscrito se perdió y generó un misterio literario
Esta obra estuvo perdido por muchos años, e incluso se llegó a decir que Shakespeare no era el verdadero autor
¿De qué trata Cardenio?
Lo que hace que Cardenio sea un objeto de culto es su origen. Se cree que fue escrita alrededor de 1613 en colaboración con John Fletcher, el sucesor de Shakespeare en la compañía The King's Men. Sin embargo, el verdadero giro argumental radica en su fuente de inspiración: Miguel de Cervantes.
La trama se basa en los episodios del personaje Cardenio, el "Caballero de la Sierra", que aparece en la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Es el único momento en la historia donde las órbitas de los dos escritores más grandes de la humanidad parecen cruzarse, lo que sugiere que Shakespeare leyó la traducción al inglés de Thomas Shelton (1612) y quedó cautivado por la melancolía y locura del personaje cervantino.
¿Por qué se dice que Cardenio desapareció?
El registro histórico confirma su existencia. Los archivos de la corte de Jacobo I mencionan pagos realizados a la compañía de Shakespeare por dos representaciones de Cardenio en 1613. No obstante, a diferencia de sus otras obras, esta nunca fue incluida en el First Folio de 1623.
Durante siglos, el rastro se perdió, pero en 1727 el editor Lewis Theobald presentó una obra titulada Double Falsehood (Doble falsedad), afirmando que se basaba en tres manuscritos originales de Shakespeare que él había revisado y "mejorado". Durante mucho tiempo, la crítica tachó a Theobald de impostor y de que quso conseguir fama a costa del autor británico, pero estudios estilométricos modernos, que analizan patrones lingüísticos mediante algoritmos, sugieren que el ADN literario de Shakespeare y Fletcher está efectivamente presente en esos textos.
En la actualidad, directores de teatro en todo el mundo realizan sus propias versiones de Cardenio, intentando invocar el espíritu del Bardo a través de las palabras de Cervantes.