Cardenio, la obra de William Shakespeare cuyo manuscrito se perdió y generó un misterio literario

¿De qué trata Cardenio?

Lo que hace que Cardenio sea un objeto de culto es su origen. Se cree que fue escrita alrededor de 1613 en colaboración con John Fletcher, el sucesor de Shakespeare en la compañía The King's Men. Sin embargo, el verdadero giro argumental radica en su fuente de inspiración: Miguel de Cervantes.

William Shakespeare.jpg William Shakespeare, autor de clásicos de la literatura inglesa.

La trama se basa en los episodios del personaje Cardenio, el "Caballero de la Sierra", que aparece en la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Es el único momento en la historia donde las órbitas de los dos escritores más grandes de la humanidad parecen cruzarse, lo que sugiere que Shakespeare leyó la traducción al inglés de Thomas Shelton (1612) y quedó cautivado por la melancolía y locura del personaje cervantino.