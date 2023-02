Capital ya trabaja para trasladar a vendedores del persa incendiado a la zona de la Alameda

"Para que les otorguen la habilitación, el propietario deberá presentar un cambio de uso, porque el local tiene un expediente que sólo le permite ser utilizado en gastronomía", explicó a Diario UNO el director de Desarrollos Urbanos de la Ciudad, Lorenzo Nieva. Esa documentación podría ser habilitada recién a mediados de mes.

incendio persa 5.jpeg El lunes 6 de marzo a la madrugada comenzó el incendio. Se cree que fue motivado por desperfectos en una conexión eléctrica hecha días antes.

No es lo único, ya que, al pasar de un lugar donde se venden alimentos, a un paseo integral, con amplio y constante flujo de personas que van y vienen -como lo era el viejo persa y como lo es casi cualquier feria- ese espacio al que ahora apuntan debe adecuarse en cuanto a medidas de seguridad, planos de evacuación y también normativas -precisamente- contra incendios.

El problema es que se habla de casi 80 locales siniestrados y no entrarían todos en esa nueva alternativa. Se cree que, compartiendo dimensiones iguales, como se hacía en el lugar anterior, entrarían entre 40 y 45 sitios de venta. De todos modos, en la comuna son optimistas, porque no todos los que estaban en calle General Paz irían al Córdoba y San Martín.

"Algunos, según nos informan, se han ido disgregando a otros puntos de venta que fueron consiguiendo. Y otros simplemente ya no están yendo", sumó Nieva ante la consulta de este diario.

incendio en mendoza persa mendoza paulina sanchez.jpg La dueña de los locales siniestrados explicó a los feriantes que no podrían ingresar a buscar los elementos que hubiesen quedado dentro.

Este espacio no fue la primera opción de los vendedores, porque primero habían solicitado quedarse en la "zona" y aparecía la chance de ir a un predio ubicado en calle Godoy Cruz. Un sitio pensado para ese tipo de rubro, con casi 80 containers que podían albergar a cada uno de los negocios, pero cuyo dueño finalmente no llegó a un acuerdo con los interesados.

Uno de los problemas fue que los comerciantes no estaban nucleados en ningún tipo de entidad al momento del incendio, y negociaban particularmente, cada uno de ellos, con quien era la dueña de la siniestrada Feria Persa Mendoza. Esto no podía darse en el nuevo emprendimiento, y también fue por ese motivo que los funcionarios de Capital sugirieron ayudarlos a constituir una única personería jurídica que los representase.

incendio en mendoza persa mendoza 5.jpg El Gigante, aunque sólo tuvo cuatro locales afectados, todavía no puede abrir sus puertas.

Las reuniones con ese propietario no llegaron a buen puerto y tampoco se evaluó demasiado otra oportunidad que hubo a principios de mes: llevarlos a todos a un amplio galpón ubicado en calle Mitre. La respuesta que dieron desde la comuna fue que, ni los damnificados ni tampoco el dueño de ese espacio estaban conformes. "No hubo una buena relación la última vez que funcionó con negocios de ese estilo. No quieren ir allí", había pronunciado Nieva en su momento.

Préstamos de hasta un millón y medio para damnificados

Ya está operativo un préstamo de hasta 50 mil pesos que otorga la Ciudad. De acuerdo a lo que contaron, para firmar el convenio y que se haga efectivo sólo hace falta presentar fotocopia del DNI y un contrato o factura que acredite que trabajaban en el persa que se incendió.

feria persa mendoza.jpg Trabajadores se manifestaron a la salida del local en los últimos días.

La lista de quienes podrían solicitarlo supera a los 60 arrendatarios, que son quienes perdieron casi todo su material de trabajo -algunos, incluso dinero que habían dejado guardado en los locales- en la madrugada del 6 de febrero. Desde el primer día, tanto en Capital como en el Ministerio de Economía, analizan créditos para apoyarlos.

En el caso de la cartera que conduce Enrique Vaquié, se habla -aunque aún no fue oficializado- de ofrecerles un crédito subsidiado para que esas 300 familias pudieran volver a trabajar cuanto antes. Tendrían seis meses de gracia -con lo cual cada beneficiario empezaría a devolverlo recién entre septiembre y octubre- y como ya había contado UNO días atrás, la tasa será del 24%, con una devolución a 18 meses.

