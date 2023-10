Canal 7 estrena el ciclo Mendoza Profunda, en un desafío técnico jamás visto en la provincia

En ese sentido reflexionó, en medio de los problemas que aquejan a los mendocinos, que "es precisamente un buen momento para abrir esta ventana y decir no son las únicas preocupaciones, no son los únicos sueños y hay una diversidad mendocina que no conocemos y que viéndola también vamos a poner lo que nos aqueja en perspectiva y tal vez pensemos que no es tan importante el valor del dólar". Y remató, "es importante, pero no es lo único importante y tomar distancia creo que nos puede ayudar a pensarnos de otra manera".

MENDOZA PROFUNDA 2- JULIAN CHABER- CANAL 7.jpg Julián Chabert junto a un equipo de realizadores audiovisuales, Gerardo Tejeda, Atilio Spinello y Facundo Gutiérrez, son los cazadores de historias desconocidas que reflejan el ADN mendocino. FUENTE/ CANAL 7

"La idea de Mendoza Profunda es ampliar la mirada sobre la agenda de todos los días, con la particularidad que es un proyecto que incluye vivos y salimos en las dos ediciones del noticiero y eso implica un desarrollo logístico interesante, porque trabajamos en lugares donde no hay electricidad, no hay señal de celular, no hay Internet, entonces tiene un desafío técnico para poder salir en directo", detalló Chabert.

Por otro lado, podrá verse on demand en en el canal de YouTube “El Siete TV” y en las redes sociales (Instagram y Facebook).

La cocina de este ciclo merece un capítulo aparte. El requisito para seleccionar un lugar desde donde transmitir siete días "debe tener tantas historias como para quedarnos una semana. Son cinco días en tres ediciones, estamos hablando de 15 salidas, 15 temas, 15 historias", observó el conductor.

► TE PUEDE INTERESAR: Confirmaron que Sergio Massa vuelve a Mendoza este miércoles para hacer un anuncio sobre turismo

"Lo hablamos con Gerardo (camarógrafo) con quien hemos trabajando juntos tantos ciclos similares y sabíamos que Ñancuñán tienemucha riqueza para hacer este trabajo acá. Es la primera reserva biosfera, donde el hombre forma parte de este hábitat de reserva. Este pueblo de 25 casas es lo que le da un color particular a este lugar", agregó el cronista.

PORTADA MENDOZA PROFUNDA 3- JULIAN CHABER-CANAL 7.jpg

Mendoza profunda, el documental

Además del trabajo de cámara diario, que se emite en las ediciones de Noticiero 7 de lunes a viernes, parte del material se está registrando para la realización de un documental.

"Estamos trabajando con dos cámaras a la vez y van a ver que hay mucho protagonismo del drone. Parte es el vivo y el otro material se va grabando para el documental con un equipo que lo integramos cuatro personas y que después se va a presentar para los televidentes", anticipó.

Un anticipo de cinco historias en Canal 7

"Mendoza Profunda" es un trabajo periodístico de un equipo de Canal 7 que se pondrá al aire durante poco más de un mes.

"Cada semana podrás descubrir esos relatos que nos llevan a comunidades rurales y urbanas, recolectando testimonios de personajes y hacedores para lograr darle forma a una gran historia final que define lo que somos", anticipa la promo.

En las entregas diarias se conocerán vidas y experiencias impactantes como la de los niños que deben cruzar el río más ancho de la provincia para ir al colegio o la del chamán que cura con huesos en Lagunas del Rosario, entre otras.

►TE PUEDE INTERESAR: Reabrió el paso a Chile por algunas horas y se espera que crucen la frontera más de 20.000 personas