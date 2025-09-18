Según el pronóstico podría llegar granizo a la provincia
Según el pronóstico podría llegar granizo a la provincia

Según el pronóstico se pronosticaron tormentas para todo el fin de semana, pero según el Servicio Meteorológico Nacional las tormentas se adelantaron y algunos departamentos se encuentran en alerta este jueves y viernes. A continuación te contaremos todos los detalles.

Alerta en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas este jueves y viernes. El jueves los departamentos de San Rafael y General Alvear y el viernes se suman Santa Rosa, La Paz y Lavalle.

Las áreas serán afectadas por tormentas aisladas. Algunas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por chaparrones intensos, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h.

mendoza alerta
Estos son los departamentos en alerta este viernes

Estos son los departamentos en alerta este viernes

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias

Tormenta2
Toma las medidas necesarias para cuidarte de las fuertes tormentas

Toma las medidas necesarias para cuidarte de las fuertes tormentas

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar