ANSES

Calendario de ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 11 de agosto

ANSES continúa este lunes con los depósitos del calendario de pagos de agosto y se destaca el cobro de los jubilados, pensionados y asignaciones familiares

Marcos Barrera
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes con el calendario de pagos de agosto 2025, el cual comenzó de manera formal con el programa Desempleo Plan 2. Además, finaliza con lo pendiente de julio que se extendió hasta el 11.

ANSES sigue este lunes 11 con le pago que les brinda a los beneficiarios de la prestación Desempleo Plan 2, quiénes comenzaron a cobrar el jueves 31 de julio y, según el calendario de agosto, se termina este lunes 11. Y continúan los principales pagos de las jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones familiares.

Este mes, mediante la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los haberes de los jubilados y pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones, tienen un aumento del 1,62%, incremento que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (la inflación de junio).

ANSES-quienes-cobran-hoy.jpg
ANSES cumple un papel fundamental en la protección social y el bienestar de los ciudadanos argentinos, brindando una variedad de servicios y prestaciones para abordar diferentes necesidades.

Por otro lado, ANSES termina con los pagos adeudados de julio que son para las Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) y aquellos titulares de la Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Calendario de ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 11 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de agosto 2025, quiénes cobran según la terminación del DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 (mes a cobrar julio)

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 31 de julio al 11 de agosto de 2025

Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del jueves 14 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del lunes 18 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del martes 19 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del jueves 21 de agosto de 2025
ANSES-hoy-quienes-cobran.jpg
La ANSES es una entidad clave para el bienestar social en Argentina, ya que gestiona una gran variedad de beneficios y prestaciones que brindan un sustento económico a millones de personas en diferentes etapas de su vida.

Fechas de pagos de Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo (SUAF)

  • Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del lunes 18 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del martes 19 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del jueves 21 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del viernes 22 de agosto de 2025

Fechas de pagos Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 12 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: a partir del lunes 11 de agosto 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del martes 12 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del jueves 14 de agosto de 202

Fechas de pagos Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 12 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

ANSES: cobros pendientes de julio 2025

Fechas de pago para Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de julio al 11 de agosto de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de julio al 11 de agosto de 2025

Fechas de pago para Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de julio al 11 de agosto de 2025

