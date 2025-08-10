ANSES-quienes-cobran-hoy.jpg ANSES cumple un papel fundamental en la protección social y el bienestar de los ciudadanos argentinos, brindando una variedad de servicios y prestaciones para abordar diferentes necesidades.

Por otro lado, ANSES termina con los pagos adeudados de julio que son para las Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) y aquellos titulares de la Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Calendario de ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 11 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de agosto 2025, quiénes cobran según la terminación del DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 (mes a cobrar julio)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 31 de julio al 11 de agosto de 2025

Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del lunes 18 de agosto de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del martes 19 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del jueves 21 de agosto de 2025

ANSES-hoy-quienes-cobran.jpg La ANSES es una entidad clave para el bienestar social en Argentina, ya que gestiona una gran variedad de beneficios y prestaciones que brindan un sustento económico a millones de personas en diferentes etapas de su vida.

Fechas de pagos de Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo (SUAF)

Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 18 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del martes 19 de agosto de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 21 de agosto de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 22 de agosto de 2025

Fechas de pagos Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 8 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 11 de agosto de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 12 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: a partir del lunes 11 de agosto 2025

Documentos terminados en 1: a partir del martes 12 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del jueves 14 de agosto de 202

Fechas de pagos Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 12 de agosto de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

ANSES: cobros pendientes de julio 2025

Fechas de pago para Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de julio al 11 de agosto de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de julio al 11 de agosto de 2025

Fechas de pago para Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas