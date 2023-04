Cada vez más chilenos viajan a Mendoza y aprovechan el cambio para comprar en supermercados locales

Y según puede interpretarse por el resto de los testimonios, lo que los vecinos están haciendo es viajar a estos pagos no sólo para disfrutar como turistas, sino para concretar sus compras domésticas: alimentos en general, salsas, fideos, arroz, etcétera.

Complejo Los Libertadores-paso a Chile.jpg El paso internacional está activo y cada vez más trasandinos lo utilizan para venir a hacer compras. Imagen ilustrativa.

"Acá la plata se triplica"

"Nos conviene venir a comprar aquí porque la plata se triplica. Los dólares y la plata chilena rinden", admitió otro de los entrevistados.

Roberto Saá, periodista de Mega, pasó por un Blow Max céntrico e hizo la comparación: el aceite Natura de litro y medio se vende en Mendoza al equivalente de 3.000 pesos chilenos. "En Chile -observó el colega- el mismo producto pero de sólo 900 centímetros cúbicos vale 3.500. O sea que aquí está a la mitad".

Ante la demanda de stock, hay hipermercados locales que limitan la compra de productos a una caja de 6 o 12 unidades. El informe resaltó que aunque "cada supermercado tiene sus reglas, lo que tienen en común es que ya están acostumbrándose a recibir chilenos".

Lo que todavía sale caro para los vecinos son los productos de electrónica o la ropa, que siguen siendo más baratos en Chile.

Cómo llevan la mercadería

El último tramo del reporte mostró a vehículos chilenos con los baúles rebosantes de mercadería. Otra entrevistada, María Jesús López, de la comuna de La Granja, contó que cruzó la frontera junto a su madre y sus dos hijos aprovechando el fin de semana.

"Esta harina de 1 kg salió como 350 pesos y allá donde vivo está a más de 1.000 (...) Esta mayonesa está a 3.000 pesos en Chile y la compramos en Argentina a 1.300 pesos. Dan ganas de traerse todo. Hice una compra de 80.000 pesos chilenos y en Chile me habría gastado más de 200.000. Sólo en aceite creo que me estoy ahorrando como 30.000", destacó.

Aquí, el informe del canal trasandino:

Embed

Aprovechan los "precios justos"

Revisando las redes, puede comprobarse que algunos medios gráficos de Chile hablan de "boom de compras en Mendoza", en un proceso similar a lo que ocurre, por ejemplo, con los Uruguayos que viajan a Buenos Aires para adquirir diversos productos del hogar.

"Compatriotas han aprovechado la oportunidad y en algunas localidades incluso se ha discutido levantar un máximo de compras a turistas", reza una nota que se publicó esta semana en el portal mega.cl y que resalta la existencia de "la política de 'precio justo', que fija el máximo a cobrar de algunos elementos de la canasta básica" de Argentina.

Mariano Gómez, administrador de la Aduana de Los Andes, detalló a la prensa cómo es el mecanismo para pasar la mercadería sin tener problemas legales.

"Pueden pasar a Chile todas las carnes que vengan cocidas. Las que vengan crudas no pueden ingresar, incluso la carne sellada al vacío con todas las rotulaciones no puede entrar si viene cruda. Chorizo y salame pueden ingresar mientras vengan envasados y etiquetados, no los de fabricación artesanal", aseveró.

Incluso se están usando perros para detectar carne, ya que se han dado casos en los que los viajeros ocultan churrascos en la zona del motor o entre los asientos.

Gómez explicó: "La franquicia del turista comprende dos cartones de cigarrillos por cada mayor de 18 años, 2.5 litros de alcohol, notebooks, celulares, además de medicamentos. También se incluye dentro del equipaje hasta 300 dólares en obsequios. Si detectamos o presumimos que una mercancía es con carácter comercial, podemos solicitar el pago de los impuestos. (...) El llamado es a ajustarse a la normativa (y cargar) un pedido de supermercado normal".

De este modo, si se detecta -por ejemplo- un paquete de 15 kilos de arroz, se considerará de uso comercial y ese producto será retenido en la Aduana.

