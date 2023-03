Rubén David afirmó que los clientes mantienen el consumo pero compran productos de menor calidad

► TE PUEDE INTERESAR: Guaymallén destrozó a la empresa de los hermanos Paco y detalló que ya suma más de 200 multas

El programa Precios Justos en Oscar David

Rubén David dijo que no notan una gran demanda del programa Precios Justos porque el consumidor busca la mejor opción de compra, no le importa si son Precios Justos u otras ofertas: el cliente busca el producto que conviene en la relación precio-calidad.

Precios Justos.jpeg Rubén David dijo que no notan una gran demanda del programa Precios Justos porque el consumidor busca la mejor opción de compra.

La lista de la canasta "abarca el 10% y está hecha en Buenos Aires. En el interior tenemos el problema que muchos productos no se comercializan o no se conocen. De ese 10%, la mitad se comercializa y la otra mitad no porque no se trae a Mendoza", dijo el empresario y agregó que existen algunos productos de otras marcas que están por debajo o igual que los precios del plan nacional.

"El consumidor está entrenado en tratar de conseguir la mejor relación precio-calidad. Son precios referenciales porque en épocas de inflación perdés la noción de los precios, son una guía", afirmó David.

Por otro lado, el empresario expresó que la escasez de algunos productos del plan se produce porque las empresas les mandan la misma cantidad que el supermercado compró el año anterior, entonces cuando a los consumidores les conviene la marca que está en el programa Precios Justos, se vuelcan a comprarlo y no tienen reposición.