Bendu Arena abre con 7 shows imprescindibles este verano en Mar del Plata

Un nuevo estadio inauguró en el país y consigo trae miles de shows increíbles. Miles de personas quieren asistir y conocer este lugar increíble. Bendu Arena, el nuevo venue premium de Mar del Plata, abre su temporada con el mejor line-up del verano. A continuación te contaremos todos los detalles sobre los shows.
Un nuevo estadio
Bendu Arena. Este verano, el nuevo venue premium abre sus puertas con una temporada que promete ser histórica. Además, Bendu Arena combina tecnología, acústica optimizada y servicios de primera línea, uniendo diferentes escenarios en un mismo lugar.
La propuesta responde a estándares internacionales y posiciona a Bendu Arena como un punto de referencia anual para artistas, público local y turistas de todo el país.
Con capacidad para 7.000 personas, tecnología de última generación y una ubicación estratégica en Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores, dentro del desarrollo Bendu en la zona del Puerto, el lugar se presenta como el nuevo epicentro cultural, turístico y musical de la ciudad.
Un increíble show de inauguración
La temporada inaugural llega con un line-up que ya está a la venta y que seguirá incorporando nuevas bandas en las próximas semanas. Las fechas confirmadas son:
- 16 de enero – El Mató a un Policía Motorizado
- 17 de enero – La Mágica, Damas Gratis, La Champions Liga, Grupo Play, El Original y Los Charros.
- 23 de enero – El Plan de la Mariposa
- 24 de enero – Ciro y Los Persas
- 25 de enero – La K’onga + La Delio Valdez
- 6 de febrero – Divididos
- 7 de febrero – Karina, La Princesita
Las entradas para todas las fechas anunciadas se encuentran disponibles en www.ticketek.com.ar/buscar/bendu.
Con una propuesta que incluye artistas consagrados y bandas emergentes, Bendu Arena se consolida como uno de los espacios más importantes para el entretenimiento en la Costa Atlántica.