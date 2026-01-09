Bendu Arena abre con 7 shows imprescindibles este verano en Mar del Plata

Con capacidad para 7.000 personas, tecnología de última generación y una ubicación estratégica en Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores, dentro del desarrollo Bendu en la zona del Puerto, el lugar se presenta como el nuevo epicentro cultural, turístico y musical de la ciudad.

Un increíble show de inauguración

La temporada inaugural llega con un line-up que ya está a la venta y que seguirá incorporando nuevas bandas en las próximas semanas. Las fechas confirmadas son:

16 de enero – El Mató a un Policía Motorizado

23 de enero – El Plan de la Mariposa

25 de enero – La K'onga + La Delio Valdez

7 de febrero – Karina, La Princesita

Las entradas para todas las fechas anunciadas se encuentran disponibles en www.ticketek.com.ar/buscar/bendu.

Con una propuesta que incluye artistas consagrados y bandas emergentes, Bendu Arena se consolida como uno de los espacios más importantes para el entretenimiento en la Costa Atlántica.