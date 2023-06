Baos: la receta más saludable de la gastronomía asiática

El significado de bao es envolver, por eso de su forma. A continuación te enseñaremos a realizar el paso a paso para que consigas en tu casa unos deliciosos baos.

►TE PUEDE INTERESAR: Las desopilantes caras del Kun al probar comida china

Gastronomía asiática.jpg

¿Cómo realizar correctamente un bao?

Ingredientes y materiales

500 g. harina floja de trigo (7 – 9% de proteínas) harina 0000

20 g. levadura fresca de panadería o 7 de levadura liofilizada, seca instantánea de panadería

10 g. sal

6 g. azúcar

180 g. agua + 6 cucharadas

20 g. de aceite girasol

20 g. vinagre

12 trocitos de papel de horno (9×8 cm)

Una brocha y un rodillo

Una vaporera

El primer paso consiste en realizar la masa del bao, para ello deberás diluir la levadura en 3 cucharadas de agua templada. Resérvala por un tiempo.

A continuación colocarás en un bowl la harina, la sal, el azúcar, el aceite y el vinagre. Mezcla todo con un tenedor hasta que ya no queden más grumos. Luego agregarás en esta mezcla la levadura que realizaste previamente. Integra todo y comienza a amasar. Debes conseguir una masa que no se pegue en los dedos. Luego forma una bola y déjala en un bowl cubierta con un papel film durante 2 horas (no metas la masa en la heladera).

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix te mostrará la malicia de un chef prestigioso y despiadado

Pasado este tiempo retira la masa del bol y vuélcala sobre una superficie enharinada. Trabaja la masa 1 minutos y luego deberás dividirla en porciones. Esta cantidad de masa alcanza para 6 panes de unos 70 gramos.

Forma pequeñas bolas con las porciones de panes (serán los futuros baos) y, con un rodillo, estira cada bola dándole forma ovalada. Coloca un trozo de papel vegetal en la mitad del óvalo y dobla la masa sobre sí misma. El papel evita que las dos partes dobladas se acaben pegando.

Baos receta.jpg

Los panes deben estar en reposo durante 30 minutos antes de cocinarlos. Pon una cazuela con suficiente cantidad de agua al fuego. Cuando esta hierva, colócalos encima de una vaporera de tal forma que no esté nunca en contacto son el agua, sólo con el vapor que se va a generar. Luego retira la vaporera de la cazuela y espera unos 5 minutos antes de abrirla (esto evitará que te quemes). Además de esta forma también evitarás que los baos se deformen o se achiquen.