Bajó el nivel de erogación en Potrerillos y pese a la ola de calor descartaron más complicaciones

"A pesar de la ola de calor que puede extenderse en el tiempo, hemos bajado el nivel de vaciado y somos optimistas de que no se tendrán que hacer mayores descargas como las del fin de semana", analizó el funcionario.

Crecimiento del río Mendoza- Potrerillos.jpg El río Mendoza tiene un 30% más de su caudal histórico y Potrerillos está al máximo de su capacidad. Fuente/ Cristian Lozano

Landini recalcó que también se está derivando a las zonas productivas bajo riego la mayor cantidad posible de agua como para descomprimir el dique.

Este verano, las altas temperaturas y una mayor cantidad de nieve en las cumbres dieron como resultado una situación inédita, luego de tantos años de sequía en la provincia. De acuerdo con datos de Irrigación, el río Mendoza tiene el 30% más de agua que en su promedio histórico y el 100% más que el año pasado para esta misma época.

Embed

De la misma forma y a consecuencia de que ingresa más agua al dique Potrerillos está al 100% de su capacidad, respecto de los últimos 13 años para este mes del año.

"Frente a esta situación estamos trabajando con un comité amplio, con los operadores de agua como Dirección de Hidráulica, Laempresa Cemppsa (Consorcio de Empresas Mendocinas Por Potrerillos S.A.), Aguas Mendocinas, Luján y Maipú, con infraestructura de Maipú y Defensa Civil. Con los cuales monitoreamos y acordarmos acciones sobre el manejo de la presa", recalcó el funcionario.

Aumento del caudal río Mendoza-Potrerillos.jpg El fin de semana, se abrieron las compuertas y se erogaron hasta 200 metros cúbicos por segundo. Fuente/ Cristian Lozano

Optimismo, pese de la ola de calor

Para esta semana se espera la continuidad del registro de temperaturas extremas. De hecho, Mendoza está dentro de las cuatro provincias en las que hasta el viernes se mantendrán los 40º. Recién el sábado, se espera un descenso de la máxima a 35 grados.

De todas maneras, Landini se esperanzó en que no está previsto que haya tormentas, lo cual aumentaría la cantidad de agua que ingresaría a la presa.

"Tenemos buenas perspectivas y esperamos que se normalice la situación. Lo que estamos haciendo ahora es erogar entre unos 130 metros cúbicos por segundo, de los cuales 70 se derivan al dique Cipolletti y otros 70 vuelven al río", repasó.

Inundaciones y tragedias durante el fin de semana

Tres jóvenes fallecieron ahogados en una semana en diferentes hechos. Dos de ellos se bañaban en distintos puntos del río Mendoza y fueron arrastrados por la corriente, hasta este lunes no habían logrado dar con los cuerpos. Uno en Luján de Cuyo y el otro en San Martín. Mientras que el miércoles, un empleado de una empresa de rafting falleció al caer del gomón en la zona de la Playita de Luján.

Respecto de las tragedias ocurridas esta semana, Landini volvió a reiterar a la población que no se bañe en los espejos de agua no habilitados y que no acampen en la ribera del río Mendoza.

►TE PUEDE INTERESAR:Familias de Maipú tuvieron que ser evacuadas por la crecida del río Mendoza