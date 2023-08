Los aspirantes a cualquiera de las Ingenierías de la UTN deben rendir dos exámenes: uno de física y otro de matemáticas. La facultad ofrece una modalidad de “admisión temprana” para quienes estén en el último año de la escuela secundaria y no quieran esperar el proceso del curso preparatorio –que inicia este mes con cursado de física y matemáticas los sábados y concluye en noviembre, cuyos exámenes finalizan en marzo próximo-.

Pues bien, de 400 jóvenes que se anotaron en esta “admisión temprana”, apenas 50 pasaron el examen de matemáticas que se tomó el sábado pasado. Y lo que más llamó la atención fue la cantidad de 1 en las notas de las evaluaciones.

"No aprueban los contenidos elementales"

“No es que el ingreso a nuestra universidad sea eliminatorio, pero si los interesados rinden mal los exámenes de física y de matemáticas es porque no aprueban los contenidos elementales para ingresar a la universidad; son contenidos básicos, digamos”, aclaró Miguel Tornello, vicedecano de la UTN, a cargo también de la Secretaría Académica y Planeamiento.

Y reconoció: “Vemos una disminución en los últimos años, con cada vez menos estudiantes que quieren estudiar carreras largas como las ingenierías”. Esto se debe principalmente a dos factores: la preferencia de los jóvenes por estudios de corta duración y con rápida salida laboral, y el bajo nivel académico con el que se egresan de la secundaria.

Ingresantes ingenierias

Hugo Morón tiene 55 años, es ingeniero químico, recibido de la UTN, y prepara a alumnos para el ingreso a las Ingenierías. Hace 30 años que da clases. Su experiencia avala la problemática, asumiendo en primer lugar que “la ingeniería, de por sí, es una carrera bastante pesada en cuanto a las materias que tiene”.

Y en tono alentador, aseguró que “el ingreso es posible y factible prepararlo en un año. Si se inicia con los estudios en marzo, el estudiante puede estar en condiciones de rendir en noviembre y así poder ingresar. Hay recuperatorios también en ambos exámenes de matemáticas y física”. Pero, claro, dio a entender que sin una preparación de un año –en lo posible una vez finalizado el scundario- “no se llega a rendir bien, como en mi época; yo salí del Don Bosco con los conocimientos suficientes para ingresar a la UTN, y no es que los exámenes sean hoy más difíciles”, aclaró el docente e ingeniero químico.

El tiempo para recibirse casi duplica a los años de duración teórica

La UTN como la UNCuyo llevan adelante –junto a otras universidades del país- relevamientos y revisiones de forma intrainstitucional con docentes, graduados y estudiantes, con el fin de implementar innovaciones garantizando la calidad educativa, que permitan sincerar los años reales de duración de las carreras universitarias. Con ello, se pretende en algunos casos acortar las carreras y adaptar los planes de estudios a los alumnos de este milenio.

En este sentido, Tornello confirmó que cualquiera de las Ingenierías en teoría dura cinco años. Sin embargo “hoy se tarda nueve años o incluso casi 10 años para recibirse”. Y remarcó el hecho de que “estamos hablando de carreras que tienen trabajo garantizado, todas las ingenierías hoy tienen una salida laboral casi inmediata”.

“En el futuro faltarán ingenieros”, advirtió el vicedecano de la UTN, y lo sostuvo “de acuerdo a la tendencia que veníamos viendo y hoy se consolida de que los jóvenes prefieren carreras cortas, tecnicaturas, que en dos o a lo sumo tres años les permita trabajar”. “En el futuro faltarán ingenieros”

Para contrarrestar esta tendencia, la UTN incorporó títulos intermedios a sus carreras “para dar esa respuesta al estudiante, aunque siempre incentivamos a que continúen los estudios hasta el final, quizás mientras se desarrollan en el ámbito laboral con ese título intermedio”, propuso Tornello.

Entre los informes de la UTN, se llegó a una conclusión también, al sincerar los años de duración de una carrera, que los futuros ingenieros deberían estudiar 11 horas, seis días a la semana, para completar la carrera en cinco años. De ahí que los plazos se estiren a casi el doble de tiempo.

¿La secundaria es la causante de todos los males?

Son varios los motivos que hacen que una carrera dure nueve años en lugar de cinco, y la cantidad de horas y días que se autoimponga el estudiante si quiere su diploma en tiempo y forma. Uno es precisamente cómo llega el estudiante en su preparación desde la escuela secundaria.

“La escuela secundaria pierde protagonismo, lamentablemente, y el alumno no llega con las competencias necesarias que implica una educación universitaria”, consideró Tornello, una de las autoridades máximas de la UTN Mendoza.

Y reconoció que al ingresante “le puede llevar hasta dos años adaptarse a las exigencias de una universidad. De ahí también que se alarguen los tiempos de graduación”. Este período de adaptación lo justifica Tornello en el hecho de que no sea “fácil entrar en régimen universitario cuando vienen de una calidad educativa poco propicia o poco alentadora desde la secundaria”.

En el mismo sentido, el profesor Hugo Morón describió como “un abismo” la distancia que separa la escuela secundaria con la universidad. “Hay muchos temas que no se plantean de forma tan profunda como se plantea en un ingreso universitario; se ven los temas, pero no en su profundidad ni con la práctica suficiente y también hay temas que no se dan en el secundario”.

alumnos-secundarios-le-parc.webp Se ha reducido la cantidad de estudiantes en Ingeniería.

Además, para empeorar el panorama, Morón reveló cambios poco favorables en el DCP (Diseño Curricular Provincial) de la DGE. “Desde hace unos años se vienen quitando horas de física y química en la currícula de quinto, esto perjudica muchísimo a los alumnos”, reclamó el ingeniero y se puso como ejemplo: “Doy clases en un secundario y me condensaron química de quinto año con la de cuarto año, entonces al final no podés dar bien ni la de cuarto ni la de quinto; aparte la química de quinto año tiene otro nivel que quizás un chico de cuarto no alcanza a entender. Es una falla de la secundaria actual en una orientación tan importante como Ciencias Naturales que tenés alumnos que lo más probable quieran estudiar ingeniería o medicina, por caso”.

Es por todo esto que Morón concluyó: “La universidad mantiene su nivel pero el secundario ha caído”. Y sobre esta realidad difícil de soslayar, el vicedecano Tornello contó que “en la UTN brindamos talleres o cursos para la secundaria, pero son programas específicos, colaborativos, no deberíamos hacerlo; porque no se deberían invertir los roles”. Ante lo cual compartió su deseo: “Aspiro a que la escuela secundaria vuelva a tener protagonismo".

"Vemos en los jóvenes poca tolerancia al fracaso" "Vemos en los jóvenes poca tolerancia al fracaso"

La UTN incorpora a su vez planes de acción para retener al estudiante, ayudándolo en materias básicas para que no abandone en el primer semestre ante la primera mala nota. “Nuestra misión es conquistarlos para que se queden en la universidad, que sigan adelante pese a rendir mal algunas materias, porque vemos en los jóvenes poca tolerancia al fracaso, poca paciencia para alcanzar grandes objetivos como es el de obtener un título universitario”.

La experiencia del ingreso a Ingeniería de la UTN, en primera persona

Si bien prefirieron no dar sus nombres, tres de los estudiantes que rindieron mal matemáticas para el ingreso a Ingenierías en la UTN –les queda rendir física- aceptaron que tomaron un riesgo al hacerlo en “admisión temprana” porque eran conscientes del bajo nivel académico que les brindó la secundaria, sobre todo en este, su último año de cursado.

“Teníamos muchas probabilidades de rendir mal haciéndolo así de forma anticipada, sobre todo porque en la escuela no te preparan, menos para una ingeniería; no vemos casi nada de física ni química ni matemáticas en quinto año, y en los años anteriores matemáticas considero que no está bien dada, se ve todo por arriba, los conocimientos no son suficientes para ingresar a la facultad”, opinó uno de los estudiantes, que quiere estudiar Ingeniería en Sistemas porque “me gusta mucho la tecnología, me llama la atención cómo el ser humano llegó a crearla, las distintas ramas que tiene y las utilidades que le damos en la vida cotidiana”.

Al menos ellos tres, seguirán intentando el ingreso, con otra oportunidad que tendrán a fines de noviembre.

