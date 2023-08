La solución al eterno drama de cruzar a Chile, según los 5 candidatos a gobernar Mendoza

paso a chile gobernadores 1.jpg Una infinita fila de camiones en el paso a Chile, como tantas veces. Noticias Argentinas.

El paso a Chile: la visión de los candidatos a gobernador de Mendoza

Alfredo Cornejo: "Me comprometo a liderar las obras de infraestructura"

Alfredo Cornejo, candidato a gobernador de Cambia Mendoza, es el único de los cinco que puede hablar del paso a Chile desde su experiencia como gobernador. En diálogo con Diario UNO, quien ocupara ese puesto de 2015 a 2019, asegura que en un eventual gobierno provincial futuro se quiere involucrar "como me involucré en la otra oportunidad".

Pilo Bordon Alfredo Cornejo Rogelio Frigerio paso a chile.jpg Alfredo Cornejo en el paso a Chile cuando era gobernador de Mendoza, junto al entonces ministro del Interior Rogelio Frigerio y el embajador José Octavio Bordón. En la imagen, también Enrique Vaquié que fue ministro de Economía en la primera parte de su mandato.

"En el paso a Chile todas las competencias son nacionales: Migraciones es nacional, AFIP es nacional, del lado argentino y obviamente del lado chileno también. No obstante eso, en el gobierno provincial futuro, me quiero involucrar como me involucré en la otra oportunidad", dice.

Y plantea una cuestión que para él fue clave: "Por supuesto que contaba con el beneficio de que el gobierno nacional escuchaba los planteos de Mendoza". Así, dice, "pudimos mejorar varios aspectos de trámites únicos y centralizados, unificados entre Chile y Argentina y por un año y medio funcionó bastante bien".

De esos logros de los que habla, Cornejo resalta que con los camiones se tuvo un "progreso sustantivo con el escáner para camiones"; mientras que también considera clave la "unificación de trámites aduaneros y la unificación de trámites de migración".

Hoy, ocho años después de que asumiera como gobernador, quiere volver a hacerlo. Ya en 2023, advierte que "el paso a Chile requiere inversión tecnológica por parte del gobierno nacional y las licitaciones de caminos que son una ruta nacional".

Eso pasa por ejemplo con la licitación pública del proyecto Ruta Segura que buscaba repavimentar y extender a una tercera vía el tramo de la ruta 7 que va desde Aguas de Pizarro hasta Potrerillos y que hace 10 años que está en veremos.

"La licitación del tramo que va desde la ruta 40 hasta Potrerillos se acaba de dejar sin efecto en el gobierno nacional de Alberto Fernández. Hay que reactivarla inmediatamente", se queja Cornejo.

"También es necesario que terminen con los estudios nacionales que están haciendo ambos países sobre el túnel del ferrocarril que tampoco se ha terminado", dice sobre el Túnel Caracoles que busca ser un alivio en la circulación del Cristo Redentor, haciendo que cada uno de ellos (cuando el Caracoles esté terminado) sea de una sola mano.

"Todas esas infraestructuras son competencias nacionales pero me comprometo a liderarlas y meternos de lleno", prometió Cornejo pero advirtió: "Con un gobierno nacional que escuche a Mendoza y al gobierno provincial, no como éste que prescindió de coordinar con el gobierno de Mendoza aspectos de su competencia".

Mario Vadillo: "Hay que cerrar en Uspallata; hacer un corte"

En el diagnóstico de Mario Vadillo, candidato a gobernador del Partido Verde, encontramos dos puntos fundamentales: la falta de seguridad del paso a Chile y el riesgo que conlleva para la salud de todo aquel que lo transita.

"No es un servicio seguro", dice Vadillo a Diario UNO. Lo que viven los miles de camioneros que día a día tienen que cruzar el paso internacional roza una violación a los derechos humanos, señala el candidato que ya hace años se involucró en el problema, no como candidato a la gobernación, sino como parte de Protectora, la asociación nacional de Defensa del Consumidor.

mario vadillo.jpg

En 2021, de hecho, presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo de la Nación porque "el maltrato y el abandono que sufren las personas en alta montaña atenta contra los derechos humanos. Tanto a camioneros como a turistas los exponen a una espera inhumana y en condiciones insalubres".

"El gobierno de la Provincia siempre ha tomado una posición cómoda y débil", relata Vadillo.

Una posición que no es la adecuada "dado que son los ciudadanos de Mendoza los que están en riesgo y las competencias son concurrentes con la Nación".

Para él, la Provincia tiene que tomar un rol activo en el corredor, no solo por ello, sino porque el "transporte internacional hace a la economía de Mendoza y con el paso como está también se produce una pérdida de turismo".

"Si falta infraestructura, sin faltan máquinas de vialidad, si falta personal, entonces es la Provincia la que tiene que ponerlo", dice el candidato. "¿Por qué en otros corredores del país no pasa lo que pasa acá? Porque falta una política activa de Mendoza. Es la gestión del Gobierno provincial la que tiene que impulsar a la Nación", dice con fuerza Vadillo.

El candidato también recuerda la falta de agua en baños de Horcones y la responsabilidad que Mendoza tiene sobre ello: "Quien provee el servicio es AYSAM, que le pertenece a la Provincia".

Desde la función de gobernador, lo que propone como primera acción es "cerrar en Uspallata. Hay que hacer un corte para llamar la atención, una acción de fuerza, como una protesta formal ante la Cancillería".

Omar Parisi: el ojo puesto en el SAG, la unificación del sistema de control y la mejora del ACI

En diálogo con Diario UNO, el candidato del Frente Elegí, Omar Parisi, apunta particularmente a soluciones de efectividad rápida en la logística tanto del paso Pehuenche como del paso Cristo Redentor, que tienen realidades diferentes.

Omar Parisi.jpg Omar Parisi apunta desde Mendoza a agilizar el paso a Chile con teconología y la apertura del Pehuenche para carga alimenticia.

Para el ingreso a Chile por el Cristo Redentor, se debe declarar y controlar la portación o no de productos de riesgo de atingencia SAG. Pero ese control no se lleva a cabo en Pehuenche, por lo que "hoy directamente se impide que pase carga alimenticia como carnes, aceites o cereales".

Es por un lado allí que pone el ojo Parisi: "Desde Mendoza hay que incentivar que empiece a trabajar el SAG en ese paso".

Y lo relaciona directamente con otra de las claves de su plataforma electoral: la ganadería: "Si aceleramos desde Mendoza que el intercambio de Argentina con países asiáticos sea vía Chile, nos permitirá poder cargar cereales y carnes. Entonces, si en la Provincia fomentamos la ganadería y generamos carne como propone mi gobierno, tendremos un puerto muy cercano para que nos ingresen los dólares que nos hacen falta".

Otro de los puntos sobre el paso a Chile en el que se enfoca el candidato del peronismo es la unificación del sistema de control: "No hay un sistema unificado de toma de datos, cuando apelando a la tecnología actual se podría controlar con un QR o un código de barras evitando espera de camiones".

"Son decisiones que tienen que tomar la Cancillería pero -dice desde Mendoza- si no vas y pataleas con Chile y con Nación, no pasa nada".

"No hay coordinación entre Aduana, Migraciones, AFIP y Gendarmería. Falta un líder", diagnostica Parisi.

Apuntando a la agilización de controles, lo que haría más efectivo el paso tanto para camiones como para autos particulares, advierte también que la infraestructura del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata "es deplorable: la de los baños, la de las oficinas; y eso depende del Ministerio del Interior".

"Hay un solo escáner y para el control de la carga se tiene que bajar el camionero, entonces todo se demora", dice apuntando a la necesidad de sumar tecnología actualizada, no solo en cantidad sino en calidad. Hoy, "en vez de tener horas de descanso, lo que tiene el camionero son 18 horas de espera en la aduana" y eso acaba siendo una problemática central en el corredor, volviéndolo aún más peligroso de lo que por sí es.

Omar De Marchi: "Yo gobernador, lo resuelvo en un par de meses"

Son dos los puntos que Omar De Marchi, candidato a gobernador por La Unión Mendocina, destaca en su plataforma electoral sobre el paso a Chile: tecnología para el control aduanero y digitalización en materia migratoria.

Omar De Marchi.jpg Omar De Marchi plantea que Mendoza se involucre en las mejoras del paso a Chile.

Para De Marchi, esas dos falencias se deben hoy por hoy a la falta de gestión, tanto del Gobierno nacional como del Gobierno provicial. Es a partir de ella, con Mendoza como protagonista involucrándose en el tema, que se lograrían según dice las mejoras necesarias en inversión e infraestructura.

"Los problemas del corredor internacional se resuelven tomando decisiones y comprometiéndose", dice con fortaleza.

"Yo gobernador, lo resuelvo en un par de meses. Lo que tenemos que hacer desde Mendoza es que nunca el problema sea por la falta de eficacia nuestra", agrega De Marchi ya poniéndose en el rol para el que peleará en las elecciones de septiembre.

En cuanto a las alternativas de solución, el candidato de LAUM aporta dos concretas: la primera, "comprar escáneres para control aduanero". También De Marchi apunta a aquellos modernos en los que no es necesario que el pasajero o chofer se baje del vehículo.

"Y lo otro es digitalización en materia migratoria", aporta.

"Se patean la pelota porque la competencia es nacional, pero al que le molesta es a Mendoza", analiza sobre la realidad actual. "Los baños públicos de Horcones se la pasan clausurados y el peaje del túnel es de 10 centavos de dólar y no se actualiza porque nadie se ocupa", agrega.

Pero más allá de los problemas a resolver sobre el Cristo Redentor y el Pehuenche, De Marchi asegura con firmeza que "la obra central de paso a Chile debería ser el paso Las Leñas".

paso a chile gobernadores 3.jpg Larga fila de autos esperando cruzar a Chile durante el verano 2022-2023.

Lautaro Jiménez: "La Provincia debe mejorarle al turista y al camionero la espera para cruzar a Chile"

El candidato del frente de Izquierda Unidad, Lautaro Jiménez, plantea a Diario UNO que hay tres problemas que hoy complican el paso a Chile: las demoras en la aduana, el tipo de inversión y la seguridad del control.

Sabe que buena parte se trata de una discusión nacional con foco internacional pero considera que desde Mendoza se pueden enfocar obras que mejoren la infraestructura y la seguridad pensando la ruta desde el bien público.

Lautaro Jimenez Noelia Barbeito.jpg Lautaro Jiménez destaca que el Gobierno de Mendoza debe trabajar en el paso a Chile sobre el confort y la seguridad de quien transita y espera para para cruzar.

"En los últimos gobiernos de Mendoza las inversiones y licitaciones solo avanzan si pueden resultar en un fin lucrativo. No se piensan como un servicio ni para el que viaja ni para las comunidades que viven en Uspallata o Puente del Inca, por ejemplo", advierte Jiménez.

"No se ha encarado ningún tipo de obra para seguridad en la ruta, para el confort del que espera, para el turismo y para la gente que va en tránsito. Está todo abandonado. Y si bien es una ruta muy lucrativa, evidentemente no se la piensa así desde el bien público", dice el candidato.

Jiménez plantea por un lado la necesidad de aplicar un plan estratégico de turismo sustentable y de recursos de alta montaña, incluyendo al que vive en la zona y al que la transita, sea turista o camionero. "No hay excusa para que no sea rentable", dice.

Y por otro la necesidad de hacer "temporadas organizadas". ¿Cómo? Con horarios para la carga pesada y horarios para el turismo. "De esa manera, todos van a viajar mejor porque el mayor riesgo es el flujo de camiones que van a baja velocidad y con los autos que van a alta velocidad".

Pero claro, también marca una realidad: "Si no podemos resolver la convivencia de competencias entre la Provincia, la Nación y Las Heras, cómo podríamos pensar en políticas binacionales".

Entonces dice: "Vayamos resolviendo lo que tenemos antes de la Aduana. Sí, está mal que la espera sea de tantas horas pero no es solo el tiempo, sino el cómo esperamos lo que está mal y es en eso en lo que no podemos deslindarnos como provincia".

"Hoy todo lo que está a cargo de la Provincia o de Las Heras es un desastre. Y podría ser seguro y rentable", aporta Jiménez pensando como gobernador de Mendoza.