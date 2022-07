Aumentó el precio del boleto del transporte público y ahora viajar en colectivo sale $40

A pesar del aumento, seguirán los descuentos para los usuarios frecuentes de colectivos luego de los primeros 20 viajes con su tarjeta SUBE, aunque ya no tendrán el mismo valor.

Colectivos - Micros - Tarjeta SUBE - Tarifa - Boleto (7).jpg Con este incremento del precio del boleto, en Mendozaya tuvo 60% de aumento en lo que va de este 2022. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

La tarifa general es de $40, desde el viaje 21 al 40 el costo es de $24, entre los viajes 41 al 80 el pasaje costará $20, y a partir del viaje 81 tendrá un valor de $32. El estudiante de primaria pagará $16, el de secundaria $20, y el universitario $20. Para los Bomberos Voluntarios, celadores, docentes, personas con discapacidad y mayores de 70 años el boleto es gratis, mientras que para los jubilados menores de 70 años el valor es de $20.

Además, la resolución 5/2022 de la secretaría de Servicios Públicos a cargo de Natalio Mema indicó que: "La tarifa para el Servicio Público de Transporte de Pasajeros de la Media y Larga Distancia de la Provincia de Mendoza en sus recorridos urbanos será igual a la Tarifa General del Transporte Urbano Área Metropolitana de Gran Mendoza Mediante Ómnibus, debiendo adecuarse las tarifas para el resto de los recorridos manteniendo una proporción promedio similar a la establecida para los recorridos urbanos".

Menos subsidio de la Nación a Mendoza

Natalio Mema aseguró esta semana: "La Nación anunció que aumentó los subsidios, cuando en realidad lo que hizo fue, de lo que tenía presupuestado hasta agosto, lo estiró hasta octubre. Y con una inflación acumulada del 40% sólo incrementó el 10%".

"Llega menos plata, como siempre a todo el interior. Esto ya empezó a repercutir en situaciones críticas. De hecho, la Federación Argentina de Transporte Automotor, en la que están los propietarios de los vehículos del interior, ya anunció que no pagará aguinaldos ni servicios nocturnos. Se van a restringir servicios del transporte y se van a producir paros en casi todo el país. En Mendoza no va a suceder porque hemos hecho las previsiones presupuestarias correspondientes", aseguró el funcionario.

precio del boleto, transporte en Mendoza.jpg Natalio Mema dijo que este aumento del precio del boleto, que desdee este viernes es de $40, ya no alcanza debido al incremento del gasoil y la suba del dólar.

Respecto a cómo afecta esta situación en la provincia, Mema explicó: "El Gobierno aporta al fisco la diferencia entre el costo del boleto -con lo magro que llega desde la Nación- y lo que cuesta el servicio. Mendoza tiene una situación que la distingue del resto".

El secretario de Servicios Públicos señaló que en la provincia el costo del kilómetro más barato que en otras jurisdicciones. "Es entre el 50% y el 60%. Hay diferentes circunstancias que lo explican, como por ejemplo que acá hacemos licitaciones con estudios de costos y eficientización de recorridos y cantidades de pasajeros. Eso nos permite que el costo por kilómetro recorrido en este 2022 sea de $210, cuando en Rosario llega a $360 y en Córdoba a $400".

"Los $40 no alcanzan, claramente. Esta semana subió el gasoil y se fue a las nubes el dólar. Todo esto impacta en los costos para sacar un colectivo a la calle. Mendoza puede afrontarlo por la previsión presupuestaria. Si no, tendríamos que hacer un aumento por mes", dijo Mema, pero sostuvo que no se prevé otro incremento en este 2022.

