Aumenta la tensión en el corte de ruta en Desaguadero

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, dijo que “es un conflicto que se debería destrabar a través de un diálogo entre los dos gobernadores” y acotó que “los productores reclaman algo justo, se les está muriendo el ganado”.

Nicolás Pérez Naves, ganadero que tiene cabezas en las dos provincias, dijo que “la situación es grave” y, al momento de la entrevista, trasladaba de La Paz a Desaguadero algunas provisiones para los reclamantes, pero también para los camioneros que quedaron varados allí.

Hugo Ibarra, camionero de Cañada de Gómez y que viajaba de Mendoza a Rosario., contó que “estoy acá desde ayer al mediodía” y reconoció que los productores “están reclamando lo que les corresponde”.

Contó que “acá, del lado de Mendoza, estamos bien atendidos, pero a los camioneros que quedaron del lado de San Luis no los dejan pasar a este lado ni a bañarse y le dicen que si pasan no pueden volver a reingresar”.

Sin embargo en la mañana de este miércoles hubo una "tregua" en esta parte del conflicto y se les permitió cruzar la frontera desde San Luis a Mendoza, para poder bañarse y comer, según lo muestra el siguiente video:

Corte en la Ruta 7

Pese a la tensión, el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, indicó que "que hagan corte de ruta o lo que fuere, no es la manera" y acotó que "comprendemos, entendemos pero no es la manera" y luego sentenció: "no nos van a torcer el brazo por un corte de ruta".

Los productores ganaderos mendocinos y de otras provincias que tienen hacienda en San Luis indican que han tenido graves pérdidas por la falta de cuidado de sus animales y que ya se ha registrado una importante mortandad de ganado, especialmente por la falta de agua y por los incendios que se han registrado en San Luis. Además advirtieron que, si no pueden ingresar a la brevedad, la situación se agravará a medida que vayan pasando los días.