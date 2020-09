El drama en la voz de los ganaderos que no pueden ingresar a San Luis

"Esta situación es impensable, me comunicaron que mi campo que está en San Luis, en la ruta 1 colindando con Córdoba, se ha incendiado y no puedo hacer nada. Teniendo yo domicilio en mi campo desde el 2 de marzo no me dejan ingresar a mi propiedad, he tenido robos de animales y en la casa, es un desastre", contaba con la voz ahogada en llanto y lleno de impotencia, Héctor Casagne, uno de los productores ganaderos mendocinos que este martes protagonizaron el corte de ruta, en el ingreso de la vecina provincia.