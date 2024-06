Atención padres: la DGE lanzó un programa de lectura familiar en vacaciones de invierno

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo aprenden a leer y escribir los niños de 5 y 6 años en Mendoza

La selección incluye creaciones de autores mendocinos, e incluso de los propios docentes.

Profunda caída en la lectura durante las vacaciones

Un total de 319.198 alumnos de 1.255 escuelas fueron censados en la medición de mayo de 2024, la primera del año. Los focos de estudio fueron estudiantes de tercer y sexto grado de Primaria y de primer año de Secundaria. Se los probó en fluidez y en comprensión lectora.

Comparando esta primera medición con la primera del año pasado -en los mismos alumnos- la DGE observó una mejora sustancial en el nivel crítico. Los chicos de tercero con ese grado de dificultad, que en 2023 fueron evaluados en segundo, fueron un 30% menos. Y en sexto, el porcentaje de estudiantes en nivel crítico en esta primera medición fue de 8,9 puntos menor que en los primeros resultados de quinto.

Esto muestra que la base con la que esos alumnos comienzan sus estudios este año es mucho mejor que con la que comenzaron el año pasado, lo cual es muy positivo; pero en el análisis profundo también se observa otro dato: a lo largo del año escolar, los chicos mejoran en su lectura y comprensión de manera escalonada, superando niveles incluso hasta alcanzar la perfección; pero cuando dejan de asistir a clases para disfrutar de las vacaciones el retroceso es tal, que al volver al cursado, con muchos hay que volver a empezar.

Los números del censo son claros. En segundo grado, el 17% de chicos evaluados terminaron el año en situación crítica de lectura. Esos mismos alumnos, en el inicio de tercero, pasaron a ser 19,7%.

De quinto a sexto la caída es superior. Y preocupa. Apenas el 7,2% terminó en situación crítica de lectura y comprensión en quinto grado pero al iniciar sexto, en ese escalón se posó el 19,7%.

En general los datos siguen siendo positivos para la DGE pero la intención es que los niños recuperen la lectura como un hábito y es por ello que se probará con esta nueva estrategia durante el receso de invierno; para luego aplicarla en las vacaciones de verano, que son más extensas.

Por qué no leen los chicos

Nélida Maluf concluye que hay dos causales principales por las que se produce esta caída en el rendimiento de lectura en los alumnos. "Por un lado, existe una cuestión de hábitos de los papás. Los chicos los ven leer del celular y no de libros. Y por otro lado, los chicos asocian el leer directamente con la escuela", dice la funcionaria.

"Por eso es importante la escucha, leerles desde muy chiquitos", resalta para aquellos papás que aún están a tiempo.

"Los papás hemos perdido esto de leer directamente del libro", dice y es cierto. Si nosotros no lo hacemos, por qué lo harían nuestros hijos...

"Les puede parecer antiguo leer si no lo ven desde pequeños, porque los chicos aprenden por imitación", nos recuerda Maluf.

"Tenemos muchos papás jóvenes que no trabajaron el hábito de la lectura desde chicos y ahora se ven las consecuencias en sus hijos".

Al igual que los padres -en la mayoría de los casos- los niños "asocian tablet y celular con entretenimiento y no los libros".

¿Y entonces qué?

"En los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPIs) y en el jardín es fundamental no solo que las maestras les lean a los niños sino que los papás participen y les lean en casa", aconseja.

La lectura es importante porque estimula la concentración y ayuda la incorporación de vocabulario.

"Estamos trabajando en una selección de cuentos, según la edad de los chicos y sus intereses para recuperar que la lectura sea un momento de encuentro, de vínculo", y para eso hay que ayudar en casa a "crear el ambiente".

El proyecto abarca desde jardín hasta tercer ciclo de Primaria. "Les vamos a sugerir libros y dar orientaciones a los papás. La intención es que la lectura no sea algo obligado, sino que sea una actividad de encuentro, que los chicos no la vean como 'algo de la escuela'", dice Maluf.

La clave y el compromiso para ello pasará por los adultos. Y es por ello que desde la DGE darán consejos, pequeñas pautas a seguir como padres.

"Tenemos que encontrar el momento; que nos vean leer y hacerlo un poquito cada día", dice. "Leerles, dejarlos elegir a ellos, que se vean atraídos por tapas de colores e ilustraciones y, claro, reducir el uso del celular en vacaciones", agrega.

Y atentos: ¡Las bibliotecas están abiertas y no muerden! "Se pueden visitar y hacer juegos adentro como una búsqueda del tesoro y encontrar, por ejemplo, cuál es el libro más antiguo".

Lectura en vacaciones

En los próximos días los docentes se encontrarán con el memo de la DGE, la selección de dos o tres libros por ciclos y las pautas para llevar adelante el proyecto. "Cada escuela tendrá la libertad de incorporar otros cuentos y hasta su propio proyecto de lectura", explica Maluf.

"La idea es poner en valor autores mendocinos, entre los cuales incluso hay maestros que escriben cuentos de fútbol", cuenta.

Al regreso del receso invernal, se trabajará en las aulas.

"Al volver a clases, se plantearán actividades escolares relacionadas con esa lectura de vacaciones. De esa manera, el que no lo leyó o al que no le leyeron, quizás deba pedir que lo hagan para poder participar"

Las mediciones subsiguientes del censo de Fluidez y comprensión lectora nos darán nuevas conclusiones. El proceso es largo y la clave pasa porque a esta misma altura del año, pero en 2025, las mejoras también se adviertan. Para eso, como dicen desde la DGE, el compromiso también debe verse en casa.

