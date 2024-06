El paso a Chile cumplió 10 días cerrado por las nevadas y hay 2.000 camiones varados en Mendoza

camiones playa uspallata 4.jpg Una espera más que larga. Camioneros aguardan que se abra el paso a Chile desde hace 10 días. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Algunos camiones ya no llegan hasta Mendoza

El titular de Aprocam manifestó que, como el corte ha sido tan prolongado, las empresas de transporte de cargas ya han "accionado el botón rojo", que no es más que una alerta para que directamente los camiones no sean cargados y no inicien el viaje a Mendoza.

"Al menos hay 4.000 transportes que están en esta situación, con los papeles hechos para cruzar la mercadería, pero esperando en sus lugares de origen", sostuvo Squartini,

También hay por lo menos 500 camiones que pertenecen a empresas de carga mendocinas y que directamente no han sido cargados, pero que se tienen en cuenta para pasar cuando se abra la frontera.

camiones playa uspallata 3.jpg Si bien el paisaje se ve despejado en Uspallata, a más altura la nieve alcanza hasta 2 metros, como ocurre en Las Cuevas. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

En este sentido, explicó que este viernes tuvieron una reunión con propietarios de camiones de Buenos Aires, que pertenecen al rubro pero que no entienden por qué el corte es tan largo.

"Nosotros les explicamos que el problema ya viene desde hace muchísimos años, pero actualmente lo que ha cambiado es que los cierres del paso a Chile son preventivos, y aunque el tiempo mejore por unas horas, igualmente los camiones no pasan", señaló.

Cómo es la situación de los camioneros mientras esperan

Squartini aclaró que los 900 camiones que están en las playas de Uspallata -Área de Control Integrado (ACI) y en las dos playas de estacionamiento- tienen servicios disponibles y lugar en donde abastecerse de provisiones para esperar la apertura del Cristo Redentor.

También los otros 1.100 camiones que están en la intersección de la ruta 7 y la ruta 40 (en la estación de servicio) y los que se mantienen en la zona Este. Sin embargo, los tiempos de espera son muy duros y nada garantiza la apertura del cruce internacional, al menos por el momento.

Nieve en Mendoza-Punta de Vacas.jpg Así lucía la localidad de Punta de Vacas tras las tareas de despeje del personal de Vialidad Nacional. Prensa de Gendarmería

El intenso trabajo de Vialidad Nacional para despejar la nieve de la ruta 7

Si bien los argumentos de los camioneros son válidos, objetivamente hace 10 días que nieva sin parar y Vialidad Nacional hace un gran trabajo para despejar la ruta 7, pero no dura demasiado tiempo.

Por el momento, se conforman con realizar lo que se denomina "brecha sanitaria" que es el camino que se despeja para que pasen vehículos de emergencia.

En el caso de este sábado, el que pasó fue un camión oruga de Gendarmería y lo hizo para rescatar gente que se encontraba varada en Las Cuevas.