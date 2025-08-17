Asuntos de plantas: ¿qué ingredientes naturales puedo colocar en la tierra de mi potus?

Cuidar una planta requiere de mucha atención, paciencia y conocimientos básicos de jardinería. Con algunos ingredientes naturales puedes abonar la tierra de tus plantas sin gastar de más y de forma artesanal.
A continuación te comparto una lista de 3 ingredientes que sirven como abono de plantas y una serie de consejos para mantener tu potus sano, hermoso y fuerte.
Existen muchos ingredientes naturales que sirven como abono natural de plantas. Es preferible compostar siempre los alimentos antes de usarlos como abono. Sin embargo, a veces no tenemos tiempo ni espacio para realizar una compostera de lombrices en casa.
Aquí te dejo 3 ingredientes naturales, de origen vegetal, que puedes utilizar para abonar la tierra de tu planta de potus. Toma nota y pon en práctica tus capacidades en la jardinería.
El potus es una especie de interior que se adapta bastante bien a todos los ambientes. No resiste bien las heladas ni los fríos intensos, menos aún las sequías provocadas por el calor, la falta de humedad ambiente o los calefactores de gas.
Esta planta es amante de los ambientes iluminados por el sol, pero siempre filtrados por una cortina o una ventana. El sol directo constante puede dañar sus hojas y quemar sus tallos. Lo mismo ocurre con los ambientes húmedos: son el lugar preferido de la planta de potus.
Le gusta la humedad del baño, la cocina y todo espacio que proporcione agua a sus hojas. En cuanto al riego, prefiere un sustrato mojado pero no encharcado, ya que sus raíces se pudren muy rápido.
Es una planta de reproducción fácil que se puede injertar a partir de esquejes o ramas en agua. Crece super rápido, y más si realizas un trasplante frecuente en los meses de primavera y otoño para renovar la tierra y el espacio. No olvides limpiar las hojas de la planta y realizar un control de plagas constante.