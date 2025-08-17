Asuntos de plantas: ¿qué ingredientes naturales puedo colocar en la tierra de mi potus?

Aquí te dejo 3 ingredientes naturales, de origen vegetal, que puedes utilizar para abonar la tierra de tu planta de potus. Toma nota y pon en práctica tus capacidades en la jardinería.

agua de arroz Utiliza las sobras de alimentos y bebidas para abonar las plantas

Cáscaras de huevo: este ingrediente es fuente de calcio y otros minerales esenciales para las plantas. Puedes hacer un polvo o colocar el ingrediente en trozos directo en la tierra. Café usado: este ingrediente es bueno para la tierra, ya que proporciona nutrientes esenciales a la vez que favorece el filtrado del sustrato y por ende el paso de agua. Agua de arroz: este líquido es muy bueno para la tierra de las plantas de interior. El arroz proporciona almidón a las especies, necesario para el almacenamiento de energía.

Jardinería en el hogar: consejos para cuidar tu planta de potus y tenerla siempre hermosa

El potus es una especie de interior que se adapta bastante bien a todos los ambientes. No resiste bien las heladas ni los fríos intensos, menos aún las sequías provocadas por el calor, la falta de humedad ambiente o los calefactores de gas.

Esta planta es amante de los ambientes iluminados por el sol, pero siempre filtrados por una cortina o una ventana. El sol directo constante puede dañar sus hojas y quemar sus tallos. Lo mismo ocurre con los ambientes húmedos: son el lugar preferido de la planta de potus.

potus y elementos de jardinería Prepara una caja de herramientas con los materiales de jardinería necesarios

Le gusta la humedad del baño, la cocina y todo espacio que proporcione agua a sus hojas. En cuanto al riego, prefiere un sustrato mojado pero no encharcado, ya que sus raíces se pudren muy rápido.

Es una planta de reproducción fácil que se puede injertar a partir de esquejes o ramas en agua. Crece super rápido, y más si realizas un trasplante frecuente en los meses de primavera y otoño para renovar la tierra y el espacio. No olvides limpiar las hojas de la planta y realizar un control de plagas constante.