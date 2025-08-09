Inicio Sociedad planta
Asuntos de plantas: cómo estimular el crecimiento de tu anturio en el hogar con un poco de agua

La planta de anturio o científicamente conocida como anthurium, es una especie de hojas verdes y flores rojas que sobrevive muy bien con sus raíces en agua

Isabella Brosio
Una especie perfecta para colcoar en el hogar

Muchas especies de interior o exterior son una excelente opción para decorar los ambientes del jardín. Una de estas plantas hermosas y de fácil cuidado es el anturio. La planta de anturio se puede cultivar en el hogar en maceta, suelo e incluso en agua.

Si vas a elegir la opción de cultivar el anturio en agua, te cuento cuál es la forma correcta de hacerlo para favorecer el desarrollo de la especie y estimular su crecimiento sano.

planta de anturio
Una planta hermosa y llamativa, perfecta para el hogar

¿Cuáles son las principales características de la planta de anturio?

La planta de anturio es una opción perfecta para quienes no saben mucho de jardinería ya que no se muere fácil y es bastante resistente. Esta especie es muy común en las casas argentinas, pero originalmente es de Colombia.

Con el paso del tiempo se fue expandiendo a otros sectores de América Latina y el mundo. Al ser una planta colombiana, está bastante acostumbrada a los ambientes húmedos y tropicales.

flor de planta de anturio
Florece en las temporadas de primavera, con la llegada del calor

Es una planta de hojas verdes y rojas que parecen flores pero en realidad son hojas protectoras de la flor original. La flor del anturio está en el centro de esas hojas rojas y es amarilla y alargada.

Es una de las plantas domesticadas más jóvenes que comenzó a instalarse en el hogar hace relativamente poco. Forma parte de las llamadas plantas de interior con follaje abundante, hojas de corazón y belleza única.

Al igual que otras especies, el anturio se puede cultivar en agua y en suelo. La primera opción consiste en colocar las raíces de la planta directamente en una maceta o frasco de vidrio con agua.

Para realizar esta técnica de jardinería, lo mejor es colocar en el fondo del frasco perlitas de minerales o bolitas de cristal, poner las raíces bien limpias en el frasco, llenar hasta arriba de agua y cambiar el líquido con frecuencia para evitar la podredumbre de la raíz.

5 consejos para cuidar tu planta de anturio en el hogar

planta de anturio y flores
Controla sus raíces, hojas y tallos con frecuencia

  1. La planta de anturio adora la luz indirecta cerca de una ventana. El sol es esencial para que crezcan sus flores y las hojas se tiñan de ese rojo tan característico.
  2. Le gustan las temperaturas cálidas y húmedas, ya que se trata de una especie tropical. Hay que cuidar la planta de las heladas, la calefacción y las corrientes de aire.
  3. No soporta bien el exceso de agua en la tierra, pero si la humedad ambiente. Sin embargo, se lleva bien con el agua directa en el caso que desees cultivarla de esta manera.
  4. Esta planta se abona en primavera y verano.
  5. Lo mejor es limpiar sus hojas con frecuencia para mantenerlas brillantes y sanas.

