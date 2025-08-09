Asuntos de plantas: cómo estimular el crecimiento de tu anturio en el hogar con un poco de agua

Con el paso del tiempo se fue expandiendo a otros sectores de América Latina y el mundo. Al ser una planta colombiana, está bastante acostumbrada a los ambientes húmedos y tropicales.

flor de planta de anturio Florece en las temporadas de primavera, con la llegada del calor

Es una planta de hojas verdes y rojas que parecen flores pero en realidad son hojas protectoras de la flor original. La flor del anturio está en el centro de esas hojas rojas y es amarilla y alargada.

Es una de las plantas domesticadas más jóvenes que comenzó a instalarse en el hogar hace relativamente poco. Forma parte de las llamadas plantas de interior con follaje abundante, hojas de corazón y belleza única.

Al igual que otras especies, el anturio se puede cultivar en agua y en suelo. La primera opción consiste en colocar las raíces de la planta directamente en una maceta o frasco de vidrio con agua.

Para realizar esta técnica de jardinería, lo mejor es colocar en el fondo del frasco perlitas de minerales o bolitas de cristal, poner las raíces bien limpias en el frasco, llenar hasta arriba de agua y cambiar el líquido con frecuencia para evitar la podredumbre de la raíz.

5 consejos para cuidar tu planta de anturio en el hogar

planta de anturio y flores Controla sus raíces, hojas y tallos con frecuencia