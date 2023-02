Así vive hoy la soprano mendocina Fabiana Bravo, a 28 años de ganar el Concurso Luciano Pavarotti

imagen.png Fabiana Bravo en el concierto de Navidad en la Catedral de Aguascalientes.

Ahora ensaya 3 horas al día y no 12 como antes; también se dedica a enseñar Canto y explota una veta interesante del rubro: ser representante de jóvenes artistas y futuras figuras.

► TE PUEDE INTERESAR: El mendocino Andrés Zavattieri es el nuevo gerente regional de cuatro shoppings del interior del país

En familia

La música le proporcionó mucha felicidad a través del tiempo: Luciano Pavarotti -de quien fue su alumna durante muchos años- y Nemeh Azzam, un barítono y director de orquesta a quien conoció en la Universidad Católica de Washington mientras estudiaba y con quien se casó en 2008.

imagen.png Nemeh Azzam, esposo de Fabiana Bravo, dirigiendo el concierto de Navidad en la Catedral de Aguascalientes.

- Como todo árabe, mi marido necesita ver que en el futuro esté todo bien -dice de Azzam, quien, además, se dedica a hacer inversiones en México-. Nuestra hija nació en Virginia, Estados Unidos, donde vivimos muchos años y aun tenemos muchas cosas por lo que volvemos regularmente; estamos a 4 horas de avión desde Aguascalientes, la ciudad más segura de Latinoamérica.

"Con Pavarotti tuvimos una relación muy linda. Fue mi maestro durante muchos años. Él me advertía si estaba lista o no para tomar distintos roles. Por ejemplo, la ópera Aída me llevó 10 años de estudio desde 1996 a 2006" "Con Pavarotti tuvimos una relación muy linda. Fue mi maestro durante muchos años. Él me advertía si estaba lista o no para tomar distintos roles. Por ejemplo, la ópera Aída me llevó 10 años de estudio desde 1996 a 2006"

imagen.png Fabiana Bravo y su mentor, Luciano Pavarotti, en la prensa durante los ´90.

Antes del coronavirus estuvo a punto de regresar a Mendoza definitivamente, pero el manejo argentino de la pandemia la hizo cambiar radicalmente de opinión y la llevó a vivir entre México y Estados Unidos.

- ¿Qué no te gustó de la pandemia en Argentina?

- Ni el encierro ni los tratamientos médicos; los tratamientos alternativos, como el dióxido de cloro, podrían haber evitado muchas muertes.

Más allá de los éxitos artísticos y familiares, la vida de Fabiana Bravo en el exterior no ha sido sencilla. Todo lo contrario. De hecho, su salud estuvo afectada muchas veces en distintas oportunidades y por diversas patologías. Ella lo cuenta con una naturalidad sorprendente.

- Padecí cinco episodios de cáncer y me hicieron 12 cirugías, y vaya si el destino me puso a prueba. Pero fue persistente y, finalmente, me curé con dióxido de cloro. Abandoné los tratamientos convencionales porque me produjeron vértigo y otros efectos colaterales. Tuve COVID en tres oportunidades y en la segunda me afectó una neumonía. La pandemia fue muy difícil para todos. Muchas muertes pudieron evitarse.

- ¿Debiste hacer algo más para recuperarte?

- Sí, me hice vegana y empecé a comer diferente; nada de origen animal porque tiene muchas toxinas. Estoy más conectacada con la comida sana y con dietas detox.

► TE PUEDE INTERESAR: Es mendocino, fundó la Orquesta Barroca de Mendoza y el coro de niños con labio leporino del Notti

La pandemia

- ¿Qué consecuencias dejó el COVID en la música?

- Recién ahora la música lírica vuelve a ser como antes; en pandemia, por el hecho de proyectar la voz, los cantantes de ópera éramos considerados como armas químicas o biológicas que podíamos dispersar el virus entre la audiencia.

imagen.png Fabiana Bravo en Un ballo in maschera (Un baile de máscaras), ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi.

- ¿Cambió la forma de hacer lírica?

- Sí. Hoy, la Ópera quiere cantantes más jovenes y como su fueran modelos. Cayó el nivel. Hoy, por ejemplo, se canta con micrófonos inalámbricos; antes, el artista proyectaba la voz y estudiaba y entrenaba mucho para lograrlo. Los cachets bajaron considerablemente: hoy pagan U$S6 mil y antes U$S40.000.

- Hablemos de proyectos concretados y a futuro...



- En los últimos años centré mi atención en transmitir mis amplios conocimientos a estudiantes de ópera en Washington D.C. Fui jurado y conferencista a nivel internacional y parte de la Universidad Católica. Formé el Instituto Bella Voce, donde enseño a estudiantes de Estados Unidos, México, Italia, Sudáfrica, Argentina y Chile, entre otros. Adaptándome a la virtualidad, nunca dejé de compartir experiencias con quienes aman cantar.

"Grabé mi primer CD -Verdi & Verismo- con Charles Rosekranz como Director y la Orquesta de San Petersburg Radio y Televisión" "Grabé mi primer CD -Verdi & Verisimo- con Charles Rosekranz como Director y la Orquesta de San Petersburg Radio y Televisión"

imagen.png El CD de Fabiana Bravo.

- ¿Por qué decidiste vivir en Aguascalientes?

- Fue una gran decisión que tomamos por nuestra hija. Mi marido y yo queremos que tenga una relación más estrecha con sus raíces latinas y nos gustaría que aprenda español. Nos hubiera encantado que fuera en Argentina, pero aquí estamos mas cerca de Estados Unidos. Mantengo contacto con mis estudiantes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y con mis contactos del mundo de la ópera.

"La decisión de vivir en Aguascalientes también fue tomada gracias a que trabajé aquí y puedo decir que es un semillero de grandes talentos ocultos que me gustaría hacer brillar" "La decisión de vivir en Aguascalientes también fue tomada gracias a que trabajé aquí y puedo decir que es un semillero de grandes talentos ocultos que me gustaría hacer brillar"

"Tengo hermosos proyectos, una familia hermosa y mucho trabajo por delante: viviré para el Arte y por el Arte"

"Tengo hermoso proyectos, una hermosa familia y mucho trabajo por delante: viviré para el Arte y por el Arte"