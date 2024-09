Así se ve hoy Emily Bremers, la escandalosa ex novia del rey Guillermo de los Países Bajos

¿Quién es Emily Bremers y a qué se dedica en la actualidad?

Emily Bremers era azafata cuando conoció a Guillermo Alejandro. Al comienzo su relación se mantuvo en secreto, pero la misma salió a la luz cuando se conoció que el coche del príncipe chocó con un camión por evitar a otro vehículo que circulaba a más de 150 kilómetros por hora. La prensa se preguntó por qué estaban juntos en el mismo vehículo. La Casa Real tuvo que salir a confirmar que eran pareja, y que en aquel momento se dirigían a esquiar.

Emily Bremers (2).jpg Guillermo Alejandro y Emily Bremers.

Emily siempre fue bien recibida en la Casa Real, e incluso fue invitada al cumpleaños número 60 de la Reina Beatriz.

Su relación finalizó en 1998 luego de que su padre, Don Bremers, cometiera un sonoro fraude fiscal por el que tuvo que abandonar el país. Un año después, Guillermo Alejandro conoció a Máxima, y por su parte Emily rehízo su vida con un amigo del príncipe Guillermo, el aristócrata Rhoderick van der Vijck, con quien terminó casada. Tuvieron dos hijos, Philiph y Maurits, pero lamentablemente se separaron en 2014.

Sin embargo, cuando Máxima estaba viviendo en Bélgica (por pedido de la Reina Beatriz), una revista publicó fotos de Guillermo y Emily. Esto hizo que la argentina terminara su relación con el príncipe y se volviera a Buenos Aires.

En cuanto a su trabajo, Emily estuvo vinculada profesionalmente a la compañía petrolífera Shell. Sin embargo, comunicó su salida a través de su perfil de Linkedin: "Miro hacia atrás al increíble tiempo que pasé en Shell con gratitud y orgullo. Shell es una increíble organización y me siento afortunada de haber sido parte de ella durante más de veinte años y de haber trabajado con gente tan diversa, talentosa y encantadora. Mis diferentes roles me han proporcionado inolvidables experiencias y me han permitido crecer y desarrollarme tanto personal como profesionalmente y estoy muy agradecida por ello".

Emily Bremers (1).jpg Emily Bremers en la actualidad.

Luego comenzó a trabajar en FMO, una entidad bancaria, en el departamento de Recursos Humanos, y está muy ilusionada con este nuevo reto profesional.