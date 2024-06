ASADO NIVEL DIOS: un carnicero reveló cuál es el corte de carne más TIERNO de todos y que casi nadie compra

Los que no conocen mucho de cortes de carne y no saben qué pedirle al carnicero, es probable que saquen de la parrilla na carne que no tenga como fuerte la terneza y sabor.

Es por eso que es muy importante seguir las recomendaciones de los que más saben, para asegurarse sí o sí un asado riquísimo.

asado-carne1.jpg

Asado: un carnicero reveló cuál es el corte de carne más TIERNO de todos y que casi nadie compra

Si hay que seguir una recomendación y que vale la pena tomarla, es la de Martín Mari, carnicero de una de las sucursales de la carnicería Granja Benedetti, de Mendoza, Argentina.

El especialista en carnes confiesa que el roast beef es un corte de carne que marca la diferencia y la rompe en la parrilla.

El roast beef queda perfecto cuando se sirve al plato y acompañado por verduras al rescoldo, o cuando se lo aprovecha para hacer unos deliciosos sándwiches.

“El roast beef puntualmente es la huachalomo con la marotilla. Es un corte que en muchos lados lo dividen, huachalomo para un lado y marotilla para el otro. Se encuentra al lado de la cogotera y es la parte final del lomo veteado. Es la mejor parte para el asado. Lo ideal es hacerlo súper tranqui, con cuatro brasitas y es lo más tierno que se va a comer, porque es la parte final del lomo veteado”, reveló Martin Mari.