Artista mendocina recibió un premio nacional por su obra sobre los desaparecidos

Audia es una artista musical, autodidacta, que empezó a desarrollar su talento en un teclado que le regaló su papá cuando ella tenía 15 años y vivía en Mendoza. Como buena emprendedora y multifacética también es diseñadora de indumentaria a la que le pone su sello porque "cada prenda tiene que ver con una canción".

Una historia sobre los desaparecidos que comenzó con un teclado

Audia Valdez 2.jpg Audia Valdez, con sus elementos de creación. Foto: Gentileza Audia Valdez

"Todo empezó cuando mi papá me regaló un teclado a los 15 años. Podía programar hasta 16 canales y eso me permitió empezar a experimentar con el sonido. Mi sueño era tocar con una banda de rock y de alguna manera me vinculé y me presenté con alguna gente en Mendoza", cuenta sobre sus inicios.

De la actualidad Audia, o Eloísa, explica que "me dedico a la música y al diseño de indumentaria. Indumentaria que tiene que ver con la música porque cada prenda lleva el nombre de una canción y se relaciona con ella. Desde 2007 que hago esa unión de música con indumentaria".

De hecho, ella misma se define en su página web: "Me llamo Eloísa López aunque a esta altura todo el mundo me llama Audia. Amo crear canciones, universos sonoros y me fascina experimentar con el audio y los sonidos, pero también vibro de felicidad cuando alguien se viste y se transforma con alguna de las prendas que diseño. La misión de Audia Valdez es inspirarte a ser más libre, a romper el molde, y ser auténticx, con alegría, responsabilidad y empoderándonos unxs a otrxs".

Afincada en Buenos Aires junto a su pareja, siempre tiene presente a Mendoza y cada tanto vuelve al pago para estar con su papá y sus hermanos. Uno de ellos es el reconocido artista plástico y emprendedor Javier López Rotella.

La producción de esta brillante artista mendocina puede encontrarse en Spotify y en YouToube.

Como artista musical sus principales creaciones son Caminar (2017), Los Nuevos Hombres (2018), Trozos de Films (2020) y Peverso (2020), entre otras.

También dice de ella misma: "Nunca encajé en la norma, siempre fui diferente de una manera u otra, y por un largo tiempo eso me hizo pasar malos momentos, hasta que comprendí que eso era algo bueno y que al contrario de disimularlo debía mostrarlo, afirmarlo y animar a otres a hacerlo también".

La historia Siempre con Frío sobre los desaparecidos

Audia describió cómo creó la obra que acaba de ser premiada. "Fue re fuerte, la historia me atravesó. La consigna del concurso del Archivo General de la Nación era tomar temáticas para traer al presente. Lo que hay en el AGN es súper interesante y muchos lo desconocen. Tiene materiales audiovisuales, sonoros y documentales de gran valor".

"Empecé a buscar documentación de los desaparecidos que es un tema que me emociona y moviliza mucho. Conozco gente que fue perseguida y que tiene familiares a los que no vio nunca más. Mis padres fueron perseguidos por la dictadura e incluso mi papá se salvó casi por casualidad" "Empecé a buscar documentación de los desaparecidos que es un tema que me emociona y moviliza mucho. Conozco gente que fue perseguida y que tiene familiares a los que no vio nunca más. Mis padres fueron perseguidos por la dictadura e incluso mi papá se salvó casi por casualidad"

"Arranqué -sigue Eloísa- con cánticos en las marchas, material de las Madres de Plaza de Mayo, documentos. A partir de dos cánticos en manifestaciones de organizamos de los derechos humanos, fui armando el trabajo sonoro. Entrevisté a una madre, a un padre, a una abuela, a una sobreviviente..."

Y suma: "Me conmovió muchísimo que la madre de una desaparecida me contara que la mortificaba pensar que su hija sufría el frío. Por eso el título Siempre con Frío. Es muy fuerte. Ella sufría pensando en el frío que pasaba su hija a la que no vio nunca más".

Audia Valdez 3.jpg Audia Valdez es, sin dudas, una inovadora. Foto: Gentileza Audia Valdez

Al pedirle una reflexión Valdez dice que "es importante rescatar la memoria y la historia para entender y conectarse con lo que pasó. No hay que olvidar lo que sucedió para no cometer los mismos errores y más en estos tiempos de tanta violencia que atraviesa no sólo a la Argentina, sino a todo el mundo".La descripción de Siempre con Frío

La sinopsis del trabajo de Audia dice que "ambientada en el clima de tensión, angustia y reclamo de la última dictadura cívico- militar argentina, la pieza sonora Siempre con Frío, a través del relato de una madre cuya hija ha sido desaparecida, intenta generar una segunda voz, unas palabras de calidez que conecten en el ámbito simbólico y artístico el amor entre esas personas cuyo vínculo ha sido violentamente cortado. Tomando como punto de partida el tempo y musicalidad de los cánticos de reclamo de las madres, abuelas y familiares de desaparecidos, se monta un relato con sonidos y ritmo de música electrónica experimental. Contiene los audios testimoniales de Enrique Fernández Meijide, Lola Winschelbaum de Rubino, Estela Berastegui, el Comunicado n°1 de la Junta Militar y cánticos de marchas de reclamo de familiares de desaparecidos".

El concurso

El área de Archivos del Centro Cultural Kirchner y el Archivo General de la Nación (AGN) hicieron la convocatoria para participar del Premio AGN a piezas sonoras. Fue destinada a músicos y artistas de todo el país, con un premio que tiene como objetivo estimular la producción artística y promover la accesibilidad al patrimonio sonoro del AGN.

El jurado de la primera edición del Premio AGN –formado por Matías Messoulam, Bárbara Salazar y Nico Cotton– destacó entre más de cuatrocientas propuestas de todo el país las siguientes 5 piezas sonoras, entre ellas Siempre con Frío, de la mendocina Audia.

