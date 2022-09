Techint busca jóvenes en Mendoza para prácticas rentadas con chances de obtener trabajo en el grupo

El Programa de Jóvenes Profesionales (JP), pionero en la Argentina, está orientado a graduados recientes o estudiantes en su último año de carrera que busquen una incorporación efectiva. A lo largo de la experiencia, los participantes tendrán la oportunidad de capacitarse, hacer networking con colegas de todo el mundo y rotar de áreas para tener una visión global de la compañía. Se trata de una herramienta estratégica diseñada para garantizar el desarrollo de profesionales con potencial para convertirse en los futuros líderes de las empresas del Grupo Techint. Más del 50% de la alta dirección del Grupo en Argentina ingresó a través de estos programas, que se desarrolla desde hace más de 35 años.

“Estaba buscando una primera experiencia laboral desafiante y que tenga que ver con mi carrera y el programa de pasantías lo cumplía. Cuando me confirmaron que había entrado no lo podía creer, ¡había quedado para un puesto en Tenaris! En estos programas se aprende un montón, no solo sobre el área de trabajo, sino también sobre el proceso general, a través de compañeros de trabajo y tutores que nunca dudan en enseñarte” dijo Martina Lanchas, estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tuvo una experiencia en Tenaris durante el verano del 2022.

► TE PUEDE INTERESAR: Empresa israelí eligió a Mendoza para invertir y brindar servicios de software al mundo

Techint oferta de trabajo3.jpg Oferta de trabajo: más del 50% de los participantes continuaron como empleados permanentes de la compañía una vez finalizada su experiencia de verano.

Cómo postularse a la convocatoria de Techint

En Mendoza y San Juan, la convocatoria estará abierta desde el 19 al 30 de septiembre. La empresa seleccionará al menos 400 jóvenes para las diferentes empresas del Grupo Techint.

Para quienes viven lejos de las locaciones de la compañía, la propuesta contempla un paquete de relocalización que incluye alojamiento, transporte y viáticos. Ambas iniciativas forman parte del Plan de Carrera para los equipos del Grupo Techint, que incluye programas diferenciados para todos los niveles de la organización. En los últimos meses, ingresaron más de 500 jóvenes en estos programas, de los cuales el 42% fueron mujeres.

Para postularse, los estudiantes deben ingresar en careers.techint.com, filtrar por la palabra clave “PEV” o “JP”, y seleccionar la localidad en la que les gustaría aplicar. Una vez postulado, y si el perfil coincide con los requisitos, la empresa se pondrá en contacto para iniciar el proceso de selección.

Beneficios de la oferta de trabajo en Techint

Los ingresantes al programa de JP y PEV podrán participar de proyectos desafiantes, con impacto en la matriz energética y desarrollo económico de la Argentina, como la descarbonización de los procesos siderúrgicos, el desarrollo de Vaca Muerta y la transición energética o la construcción de grandes obras de infraestructura como gasoductos, centrales térmicas o el desarrollo de parques eólicos. Los colaboradores del Grupo Techint trabajan en un ambiente de trabajo amigable, y con equipos multiculturales.

Los colaboradores cuentan con importantes beneficios laborales como tercera semana de vacaciones, licencia extendida por paternidad y maternidad, esquema flexible para madres y padres, posibilidad de trabajar desde donde quieras dos semanas al año, esquema flexible de horario laboral, acuerdos con universidades y centros de idioma, descuentos en gimnasios, entre otros beneficios.

►TE PUEDE INTERESAR: Comenzaron los trabajos que revelarán si puede haber una Vaca Muerta mendocina