ARCA: ¿Cuál es el tope de transferencias en billeteras virtuales?

Arca billetera virtual Conocé los montos límites para hacer transacciones en billeteras virtuales sin ser investigado por ARCA.

Para personas físicas, se informarán cuentas que superen los $50.000 millones mensuales entre ingresos, egresos o saldo final; mientras que para personas jurídicas el límite baja a $30.000 millones mensuales. Estos montos o importen aplican tanto a operaciones bancarias tradicionales como a movimientos realizados desde billeteras virtuales.

Los montos máximos vigentes en diciembre de 2025 son:

Transferencias o acreditaciones por hasta $50.000 millones (físicas) y $30.000 millones (jurídicas).

Extracciones en efectivo de hasta $10.000 millones.

Saldos bancarios al cierre de mes de $50.000 millones y $30.000 millones, respectivamente.

En billeteras virtuales rigen los mismos topes que para transferencias. Además, en el caso de los plazos fijos se permiten hasta $100.000 millones en personas físicas y $30.000 millones en empresas, mientras que en compras como consumidor final se acepta un máximo de $10.000 millones. Todos los montos se calculan sobre el total del período, no por operación individual.

En caso de sobrepasar estos montos, ARCA podría activar alertas automáticas, solicitar documentación respaldatoria (como por ejemplo recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturación o constancias de movimientos previos) y aplicar sanciones económicas, bloquear las cuentas de manera temporaria, etc.

¿Qué ocurre con las transacciones en moneda extranjera?

En el caso de fondos en moneda extranjera, ARCA exige convertirlos a pesos al tipo comprador vigente. En cuanto a las criptomonedas o activos digitales, se deberá aplicar la última cotización comprador registrada por el sujeto obligado. Lo que se busca con esta medida es poder unificar criterios y evitar subdeclaraciones o distorsiones en el valor real del dinero operado.