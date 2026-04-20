Para el Impuesto a las Ganancias, ARCA reglamentó el nuevo régimen simplificado

Tras la reestructuración del organismo recaudador, la ARCA realiza cambios en la arquitectura tributaria de 2026 al oficializar la reglamentación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. A través de la nueva normativa, se busca dotar de mayor previsibilidad a las Personas Humanas y Sucesiones Indivisas que deben cumplir con esta obligación.
La resolución técnica detalla cómo deberán calcularse las retenciones y los saldos finales, haciendo especial énfasis en la automatización de datos. Los puntos centrales incluyen:
- Declaración Jurada Simplificada: se establece un mecanismo donde el contribuyente podrá validar la información precargada por el organismo, reduciendo el margen de error y la carga administrativa.
- Topes y Alícuotas: se mantienen las escalas progresivas, pero se ajustan los parámetros de cómputo para deducciones personales y cargas de familia, adaptándolos al contexto inflacionario actual.
- Sujetos Alcanzados: principalmente empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados cuyos ingresos brutos anuales superen el umbral mínimo fijado por la ley.
Procedimiento para la presentación
El nuevo esquema reglamentado por ARCA introduce un calendario de vencimientos más escalonado para evitar el colapso de los sistemas informáticos. Los contribuyentes deberán ingresar mediante Clave Fiscal al servicio "Ganancias Personas Humanas" para visualizar su borrador de declaración.
"El objetivo es que el 90% de los contribuyentes bajo este régimen puedan completar su trámite en menos de diez minutos gracias a la interoperabilidad de datos con bancos y empleadores", indicaron fuentes del organismo.
Impacto en el bolsillo y proyecciones
La reglamentación también aclara el tratamiento de ciertos conceptos que generaban dudas, como los bonos por productividad y los fallos de caja, los cuales tendrán un tope de exención específico.
Para los analistas tributarios, esta medida representa un intento de modernización tras el cambio de nombre y estructura de la antigua AFIP. No obstante, advierten que los contribuyentes deberán estar atentos a la actualización de las deducciones, ya que de ello dependerá si el saldo resulta a favor o a pagar en un año marcado por la volatilidad económica.
Con esta normativa, la ARCA busca consolidar su base de datos y asegurar una recaudación más eficiente, eliminando las fricciones burocráticas que caracterizaban a los regímenes anteriores.