Para el Impuesto a las Ganancias, ARCA reglamentó el nuevo régimen simplificado

"El objetivo es que el 90% de los contribuyentes bajo este régimen puedan completar su trámite en menos de diez minutos gracias a la interoperabilidad de datos con bancos y empleadores", indicaron fuentes del organismo.

Impacto en el bolsillo y proyecciones

La reglamentación también aclara el tratamiento de ciertos conceptos que generaban dudas, como los bonos por productividad y los fallos de caja, los cuales tendrán un tope de exención específico.

Para los analistas tributarios, esta medida representa un intento de modernización tras el cambio de nombre y estructura de la antigua AFIP. No obstante, advierten que los contribuyentes deberán estar atentos a la actualización de las deducciones, ya que de ello dependerá si el saldo resulta a favor o a pagar en un año marcado por la volatilidad económica.

Con esta normativa, la ARCA busca consolidar su base de datos y asegurar una recaudación más eficiente, eliminando las fricciones burocráticas que caracterizaban a los regímenes anteriores.